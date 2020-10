"il volo rapito" alla scoperta del mondo dei gufi con marco mastrorilli

SABATO 3 OTTOBRE UN APPUNTAMENTO SVOLTO IN SICUREZZA

NELLA RISERVA NATURALE DI TORRILE E TRECASALI DELLA LIPU.



In occasione della giornata europea del Birdwatching, nella Riserva naturale di Torrile e Trecasali si parte si parte con la presentazione del libro “Il volo rapito” di Marco Mastrorilli e Raffaella Maniero, ed un laboratorio didattico per i più piccoli ‘Gufo e le sue caratteristiche’

Sabato 3 ottobre 15:00 – 17:00 L’estinzione delle specie selvatiche affonda radici in diverse cause, tra le quali il commercio illegale degli animali è un fenomeno che interessa tutto il mondo, ma non lontano da noi. Cosa possiamo fare per cambiare rotta?

Il volo rapito - Il fascino esercitato dai rapaci notturni sull'uomo ha radici lontanissime, che affondano nel tempo e nella storia. Temuti per il loro aspetto, associati in passato a entità malvagie, considerati depositari di poteri sovrannaturali e propiziatori, questi splendidi volatili sono sempre stati bersaglio di un commercio spietato, al tempo degli Egizi, Greci, Romani fino al medioevo, e purtroppo sempre più anche ai giorni nostri. L'inchiesta, che svela i traffici di rapaci notturni, inizia da un mercato della città cinese di Wuhan, uno dei crocevia del traffico di animali vivi, reso tristemente famoso dalla pandemia di COVID-19, per poi portarci a scoprire gli snodi di un traffico globale.

Marco Mastrorilli e Raffaella Maniero ci aiutano a conoscere meglio il mondo affascinante dei rapaci notturni e ci inducono ad una maggiore consapevolezza di quanto sia importante il rispetto della fauna selvatica in tutte le sue forme.



La situazione sanitaria in corso richiede l'osservazione di alcune regole fondamentali:

- prenotazione obbligatoria a mezzo e-mail all’indirizzo: riserva.torrile@lipu.it;

- evento a numero chiuso;

- la sottoscrizione della autocertificazione/liberatoria su assenza di febbre, assenza di sintomi da Covid-19 e rispetto delle regole previste.

- l'autocertificazione verrà inviata via email dallo staff della Riserva al visitatore al momento della prenotazione e dovrà essere riconsegnata al personale della Riserva al momento dell’accoglienza. Senza tale dichiarazione liberatoria non sarà consentito l’accesso in Riserva;

- l'utilizzo obbligatorio della mascherina da parte del visitatore;

- in caso di maltempo l’evento sarà rimandato



