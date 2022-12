Il weekend di Tutti Matti sotto Zero: sabato a Busseto e domenica in Cittadella

Ripassa nello splendido Teatro Verdi di Busseto, grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale, per poi ritornare sotto lo chapitau nel Parco della Cittadella a Parma l’VIII edizione di Tutti Matti Sotto Zero festival internazionale dedicato a circo contemporaneo e magie nouvelle che tra sabato 10 e domenica 11 dicembre ospita per ben tre repliche il pluripremitato spettacolo INBOX della compagnia francese SORALINO. Sabato 10/12, alle ore 21.00 al Teatro Verdi di Busseto e domenica 11/12, alle ore 16.00 e 18.30 sotto lo Chapiteau nel Parco della Cittadella il duo di giocolieri e clown, Caio Sorana e Clément Malin, Medaglia di Bronzo al 40° Festival Monidal du Cirque de Demain 2019, vincitori del Festival Ici et Demain di Parigi nel 2015, propongono infatti in scena il loro spettacolo Inbox, un’ illustrazione del mito di Sisifo. Lo spettacolo è stato messo in scena più di 250 volte in Francia, Italia, Spagna, Belgio, Polonia, Svezia, India, Libano, Palestina e Olanda. Sul palco due personaggi in impermeabile, il piccolo con un vestito troppo grande ed il grande con un vestito troppo piccolo, giocano con alcuni scatoloni, lanciandoli e impilandoli, sfidandosi e trovandosi ogni volta sull'orlo della catastrofe. Traslocatori dell'assurdo e magazzinieri dell’inutile, sono maestri nell’arte di convincere gli spettatori che mai e poi mai l’oggetto dominerà l’uomo. Uno spettacolo intimo e buffo, un circo che nasce dal quotidiano, per mostrare con grande semplicità la complessità della vita. Il festival è realizzato da Grand Circus Hotel con Teatro Necessario Circo - centro di produzione di circo contemporaneo, con il sostegno di Comune di Parma e Comune di Busseto, Regione Emilia Romagna e Ministero della Cultura, con il contributo di Fondazione Cariparma e Fondazione Nuovi Mecenati, in collaborazione con Solares Fondazione delle Arti / Teatro delle Briciole e Europa Teatri; main sponsor, Conad Centro Nord; sponsor tecnici Iren, Emc2 Onlus, Geode, Mac24. Biglietti a partire da 4€, in vendita online e sul posto di spettacolo da un’ora prima dell'inizio delle rappresentazioni; le prevendite sono aperte anche a lostello tutti i giorni feriali dalle ore 15.00 alle 18.00. Tutte le informazioni, gli orari e i costi su www.grandcircushotel.it e www.teatronecessario.it.