Impertinente festival: dal 4 al 19 novembre al Teatro al Parco

Dal 4 al 19 novembre 2023 presso il Teatro al Parco di Parma, prende il via l’ottava edizione di IMPERTINENTE FESTIVAL rassegna di teatro di figura e bambini ideata dalla Fondazione Solares delle Arti - Teatro delle Briciole, con il contributo del Comune di Parma: quest'anno il filo conduttore che accomuna le proposte è il vocabolo “coltivare” ed i suoi annessi preziosi sinonimi. Si parte il 4 e il 5 novembre con "L'ora delle lucciole" di Claudio Milani un'installazione ad ingresso gratuito che ci invita a scoprire ed alimentare le nostre meraviglie.

Coltivare la bellezza della scoperta è questo che accade il 4 novembre alle ore 16.30 ed il 5 novembre alle ore 11, in U.MANI di Annarita Colucci una produzione Illoco teatro (spettacolo finalista In box verde 2022). Il 5 novembre in Cenerentola della compagnia Zaches il teatro affronta il tema del tenere in vita il desiderio di un’esistenza completamente diversa.

L’11 novembre alle ore 11 e il 12 novembre alle ore 16.30, la piccola protagonista di “A spasso con Oliva” del CTA di Gorizia, ci ricorda quanto sia importante tenere vivo l’entusiasmo per il gioco anche quando si è appena affrontati una sconfitta.

L’11 novembre alle ore 16.30 e il 12 novembre alle ore 11, nutrire i sogni è uno dei temi che affronta la Compagnia Rodisio in “La migrazione degli animali”: la storia di chi è costretto ad abbandonare la propria casa e del percorso che si deve affrontare per trovarne una nuova, un cammino difficile, a volte pericoloso, fatto di sacrifici ma anche di tanta speranza.

Il 18 novembre alle ore 11 e il 19 novembre alle ore 16.30 è tempo di dedicarsi al gioco, con oggetti inusuali, come una pietra, è ciò che andrà in scena con lo spettacolo “Sasso” di Marina Allegri e Maurizio Bercini.

La rassegna si chiude Il 18 novembre alle ore 16.30 e il 19 novembre alle ore 11, con “La pancia del mondo” della Compagnia Rodisio uno spettacolo sonoro e visivo, ispirato alle antiche cosmogonie, una tana sonora dove accogliere ed essere accolti. È un rito collettivo, una pratica per allenarsi alla contemplazione, un viaggio che si fa insieme per imparare ad esercitare sensibilità ed empatia.