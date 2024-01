In arrivo la mostra dedicata a Van Gogh

Si svolgerà venerdì 26 gennaio, alle ore 11 a Palazzo Dalla Rosa Prati di Parma, la conferenza stampa di presentazione della mostra Van Gogh Multimedia e la stanza segreta. Ad anticipare ai giornalisti ed autorità i segreti, come dice lo stesso titolo dell’esposizione, sarà il curatore della rassegna Vincenzo Sanfo che ha voluto, oltre al percorso tra Multimedialità e opere originali, anche alcune rare fotografie d’epoca, documenti e libri, documentazione storica di pregio che contribuirà a far meglio conoscere i percorsi formativi di Vincent van Gogh. La società Navigare Srl, produttrice e organizzatrice dell’evento, con il patrocinio del Comune di Parma e della Regione Emilia-Romagna, inaugurerà con la conferenza dedicata ai giornalisti, il giorno 26 gennaio, l’esposizione dedicata all’artista, dal titolo: Van Gogh Multimedia e la Stanza segreta, aperta sino a giugno. La mostra curata dall’esperto d’arte Vincenzo Sanfo presenterà circa 50 opere provenienti da collezioni private che rendono esclusiva l’esposizione, ma anche ricostruzioni multimediali delle opere più importanti del pittore post-impressionista vissuto tra il 1853 e il 1890. In particolare, delle 50 opere, 13 sono firmate da Vincent van Gogh, mentre le altre appartengono ad artisti come Gauguin, Cézanne, Cormon, Mauve e altri che condivisero con lui percorsi artistici e personali.