Inaugurata in Via Verdi l’edizione 2023 del Mercato Europeo

“Dopo la prima edizione del 1990 a Strasburgo, questo format non si è mai fermato e ha portato, in giro per l’Italia e all’estero, la cultura, il piacere e il gusto della cucina e delle specialità culinarie di tante parti di mondo”. Adriano Ciolli, coordinatore nazionale Anva Confesercenti, presenta e ricorda così il Mercato Europeo, che in questi giorni si propone a Parma, in via Verdi, con oltre 40 espositori, in rappresentanza di più di 18 Paesi europei, dell’Italia e delle cucine del mondo. “L’obiettivo fondante di questo appuntamento è quello di promuovere, conoscere e rispettare le tipologie e le strutture di vendita degli altri Paesi; una parte della ricchezza e della bellezza di questo mercato, oltre che nel gusto e nella qualità, sta nel poter acquistare e farsi raccontare i prodotti e le ricette direttamente dalle persone originarie dei diversi Paesi”. “Abbiamo voluto inserire questa iniziativa in occasione dei festeggiamenti per il Cinquantesimo di Confesercenti Parma, anche con l’idea di creare un’occasione in più di festa e di collaborazione nel percorso di riqualificazione urbana e del commercio della nostra città – spiega Stefano Cantoni di Confesercenti Parma e coordinatore di Visit Emilia. Il messaggio culturale che questo Mercato Europeo vuole mandare è molto importante e dimostra ancora una volta come la cucina sia occasione di incontro, scoperta e amicizia”. Il bellissimo Mercato Europeo, con sui tantissimi banchi tipici e caratteristici, resterà in via Verdi fino a domenica sera, 16 aprile. Ancora qualche giorno, quindi, per scoprire e gustare tutti i sapori, i profumi e i colori delle tradizioni enogastronomiche dei tanti paesi presenti. “I prossimi appuntamenti ci vedranno in Austria e in Germania, a Düsseldorf – chiude Ciolli – dove saremo impegnati a promuovere la qualità e la varietà della gastronomia e dei prodotti italiani”.