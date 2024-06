Inaugurata la mostra sul generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Inaugurata questa mattina a Parma, nel grande Salone delle Scuderie del Complesso Monumentale della Pilotta, la mostra evento “Dalla Chiesa vive!”

ideata e curata dallo scrittore e storico Pino Agnetti. Erano presenti insieme al curatore il Direttore del Complesso della Pilotta, Stefano L’Occaso, il

Comandante provinciale dei Carabinieri di Parma, Col. Andrea Pagliaro, il Questore di Parma Maurizio Di Domenico e altre autorità. Per la prima volta, la

città in cui è sepolto insieme alle due mogli Dora Fabbo ed Emanuela Setti Carraro dedica una mostra a Carlo Alberto dalla Chiesa. “Non la solita

fotocronaca”, come ha tenuto a sottolineare Agnetti presentandola, ma “un viaggio nell’universo morale, valoriale e umano di un gigante della nostra storia

la cui eredità è oggi più che mai viva e attuale. Basti pensare che l’arresto del capo di Cosa nostra Matteo Messina Denaro è stato reso possibile proprio

seguendo il famoso “metodo dalla Chiesa”.

a mostra presenta per la prima volta in assoluto anche una serie di documenti e di immagini del padre di Carlo Alberto dalla Chiesa, Romano, anch’egli mitico generale dei Carabinieri, il quale era nato proprio a Parma. I figli di Carlo Alberto dalla Chiesa Nando, Rita e Simona, impossibilitati a presenziare alla inaugurazione per motivi personali o familiari, hanno inviato un messaggio per ringraziare Agnetti e tutti coloro che hanno collaborato alla iniziativa. La mostra resterà aperta fino al 7 luglio, tutti i giorni compresa la domenica (giorno di chiusura il lunedì) dalle 10,30 alle 18,30.

Ingresso totalmente gratuito.

La mostra è stata resa possibile grazie al sostegno di Luca Barilla, Alberto Chiesi e delle aziende Casone di Noceto e Casappa di Parma.