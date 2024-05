Sabato 1 giugno 2024 alle ore 17 inaugurazione del percorso La città delle case popolari di Musei Urbani in quartiere Montanara. Il giorno 1 giugno 2024 a Parma verrà inaugurato il percorso di Musei Urbani: La città delle case popolari con una visita guidata gratuita alle ore 17 con partenza da P.le Fiume. Attraverso il percorso “La città delle case popolari” è possibile andare alla scoperta del quartiere Montanara e leggere una parte importante della storia del Novecento attraverso le sue strade, i suoi edifici e i suoi abitanti. Dall’insediamento dei “capannoni” della Navetta durante il fascismo, alle prime case di edilizia popolare del dopoguerra, ai progetti urbanistici degli anni del boom economico, il quartiere Montanara ci racconta come è nata e si è sviluppata una parte importante della città di Parma. La città delle case popolari è l’esito della ricerca storica di Sofia Bacchini ed è il quarto percorso del progetto Musei Urbani nato nel 2020 come progetto finalizzato alla salvaguardia e alla condivisione della storia civile e sociale della città di Parma attraverso percorsi a piedi e in bicicletta nei vari quartieri della città di Parma.

Un'anteprima del percorso lo scorso autunno era già avvenuta durante Insolito Festival con Itinerari Pop. Il percorso avverrà a piedi con cuffie wireless. La prenotazione è obbligatoria. Per partecipare è possibile prenotarsi via mail a info@museiurbani.it fino a esaurimento posti. Musei Urbani è un progetto collettivo finalizzato alla salvaguardia e alla condivisione della storia civile e sociale della città di Parma; attraverso la realizzazione di percorsi e di itinerari urbani performativi, rende i quartieri della città di Parma luoghi di restituzione storica, etnografica ed artistica. Alcune strade, piazze, stabilimenti abbandonati ed altri luoghi significativi diventano tappe di percorsi di memoria comunitaria, di un museo diffuso senza mura, e di performance urbane. La finalità è quella di stimolare la cittadinanza alla curiosità verso la propria storia e alla comprensione della città che abita, oltre a fornire nuove possibili interazioni, in modo anche decentrato e originale per far conoscere Parma a chi la visita. Il progetto si sviluppa attraverso azioni multidisciplinari di carattere principalmente storico, antropologico e artistico ed è nato nel 2020 nell’ambito del bando Think Big, la chiamata di idee promossa da Fondazione Cariparma e Libera Università dell’Educare per promuovere la partecipazione dei giovani ai processi di sviluppo locale, attraverso la fusione di due progetti Mu.Di.Co. - Museo Diffuso di Comunità e Mu.Se.Mu. - Museo Senza Mura.

Nell’arco dell’anno 2021, attraverso attività di ricerca e laboratori partecipativi ha intrapreso le azioni per la realizzazione dei primi tre percorsi che costituiscono il museo. Dopo l’inaugurazione del progetto, avvenuta in settembre 2021, con visite guidate per la cittadinanza dei primi due percorsi realizzati: 'La città in colonia' curato da Sofia Bacchini e 'La città industriale' curato da Latino Taddei oltre altri eventi collaterali che hanno arricchito le due giornate, viene inaugurato nel settembre del 2022 il terzo percorso ‘La città migrante’ a cura di Anna Giulia Della Puppa in collaborazione con Kwa Dunìa- progetto Migrantour Parma. In parallelo grazie alla collaborazione con Associazione Micro Macro e 24FPS, vengono sviluppati quattro Itinerari Urbani con l’esplorazione poetica dei quartieri della città: San Leonardo nel 2021, l’Oltretorrente e la zona del centro commerciale Eurosia nel 2022, e il quartiere Montanara nel 2023.