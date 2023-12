Giramondo: inaugura la sezione interculturale della piccola biblioteca 'Una stanza tutta per sé'

INAUGURA LA SEZIONE INTERCULTURALE “GIRAMONDO” DEDICATA A SUSANNA ODDI, ALL’INTERNO DELLA PICCOLA BIBLIOTECA “UNA STANZA TUTTA PER SÉ”.

? La piccola biblioteca ospiterà la sezione interculturale “Giramondo”, dedicata alla nostra amica Susanna Oddi. Uno spazio speciale composto da testi, fumetti e romanzi in diverse lingue per ragazz? del quartiere, della città e del mondo. Un modo per rendere omaggio al suo spirito cosmopolita, alla sua professionalità sul lavoro come traduttrice e alla sua passione per la lettura. L’iniziativa rientra all’interno del progetto S.U.S.I. Spazi Unici per Sognator? Intraprendenti.



? Durante il pomeriggio avremo il piacere di ospitare:



Reading poetico a cura di Carlotta Pizzi e Eleonora Conti, in ricordo di Susanna Oddi

Proiezione del video “Vite da libri. Un mondo da leggere” a cura di L.O.F.T., esito del laboratorio didattico sull’esplorazione del mondo e dei suoi suoni attraverso la lettura di un testo

Performance e letture musicali con Alberto Leoni



? La biblioteca è aperta a tutta la cittadinanza, ma indirizzata a ragazz? 11-21. Nel 2024 sono in programma eventi e laboratori di promozione alla lettura attraverso diverse forme espressive.