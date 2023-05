Orario non disponibile

Inchiostro sedizioso L’arte del fumetto nei manifesti della nuova sinistra a cura di Mauro Dazzi e William Gambetta Negli anni del “lungo Sessantotto”, nel magma della conflittualità sociale e dei gruppi della nuova sinistra, si diffuse velocemente una grafica alternativa che rompeva con gli schemi tradizionali. Usava spesso lo sberleffo e la parodia del linguaggio convenzionale della politica ma riproponeva anche a un immaginario antico svecchiandolo e rinnovandolo profondamente. A favorire questa sperimentazione contribuì anche l’impegno di molti artisti: erano grafici, illustratori e fumettisti che sostennero col loro talento le lotte per nuovi diritti e una società più giusta. Progetto del Centro studi movimenti, in collaborazione con The Clebbino

17 / 27 Maggio 2023 The Clebbino, Borgo P. Cocconi 3/d, Parma