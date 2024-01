Inciampare nella storia. Visita guidata per la Giornata della Memoria per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni. Che cosa si deve davvero ricordare ogni 27 gennaio? Come raccontare quella terribile storia a bambini e bambine? Le ricercatrici del Centro studi movimenti accompagneranno le nuove generazione tra le storie di deportazione e Resistenza che si nascondono nell’Oltretorrente, facendoli inciampare nelle storie di chi è stato travolto dalle leggi razziali, dalle violenze fasciste e dalla complicità silenziosa di chi è rimasto indifferente. Sarà l’occasione non solo di ricordare quelle vite ma di farle rivivere prendendocene cura collettivamente, custodendo la loro memoria e imparando come si può migliorare il nostro presente. L’iniziativa è gratuita, non è necessaria la prenotazione.