inizio corsi di danza indiana bollywood a parma - prova gratuita

Siamo lieti di invitarvi alla prova gratuita del Corso di BOLLYWOOD DANCE a Parma anno 2021-2022

Mercoledì 22 Settembre ore 19.00 - 20.15 - LIVELLO OPEN

La prova è gratuita!



SEDE DEI CORSI SETTIMANALI Jazz Dance Studio, Stradello S. Girolamo n°6 (zona centro città).



A chi è rivolto il corso

Il corso di danza indiana Bollywood è rivolto a tutti coloro che amano danzare divertendosi in compagnia, agli appassionati dell'India e dell'Oriente o a chi semplicemente vuole provare uno stile di danza nuovo ed esotico! Per danzare Bollywood non ci sono limite di età, basta un pizzico di passione e voglia di divertirsi!



Il livello principianti è indirizzato a chi non ha mai praticato questo stile di danza o a chi desidera ripassare le basi della danza bollywood. Il livello intermedio/avanzato è rivolto a coloro che hanno già frequentato almeno un anno di studio presso la nostra scuola oppure altri stili di danza con continuità.



Cosa faremo durante la lezione

Durante il corso annuale apprenderemo la gestualità e la mimica tipiche della danza indiana e delle coreografie ispirate alle più recenti hits e ai classici del Cinema Indiano. Esploreremo diversi stili della danza indiana, dalla Bhangra del Punjab, alla danza folk del Rajasthan, allo stile semiclassico Kathak e Mujra, alla danza Sufi, allo stile cabaret anni'20, questo e molto altro nella danza Bollywood! Ogni lezione sarà preceduta da una fase di riscaldamento e terminerà con una fase di rilassamento improntata allo Yoga.

Al termine del corso chi lo vorrà, avrà l'occasione di esibirsi sul palco con abiti sfavillanti indiani durante lo spettacolo di fine anno che si svolge ogni anno presso il Teatro al Parco di Parma!



Libera la tua energia al ritmo dei successi di Bollywood!



Per INFO e COSTI: +39 339 316 5387 | jyotikumaridance@gmail.com



I benefici della bollywood dance per corpo, mente e spirito!



La Bollywood dance, la danza cinematografica indiana, è una danza divertente e coinvolgente! Essendo una danza aerobica, aiuta a rimanere in forma e a dare elasticità e a potenziare la muscolatura. Con i dipping (passo base saltellato) si tonificano le gambe e i glutei, con le mudra (i gesti delle mani) si lavora sull'elasticità' delle dita e delle mani, con gli shake (gli scuotimenti) si tonificano spalle e braccia. Con i thumka ( movimenti del bacino) si sciolgono i fianchi e si lavora sul radicamento.



La danza bollywood è una danza che aiuta a rendere il corpo più fluido, migliora la coordinazione, allenta le tensioni e libera la mente. Inoltre , a livello psichico, lavora anche sulla sicurezza di se stessi e sull'autostima, un'esperienza per tutti coloro che sono interessati a mettersi in gioco ed essere liberi di esprimersi

Benefici:



Tonificazione delle gambe e delle braccia

Elasticità e potenziamento della muscolatura

Tonificazione dei glutei

Flessibilità del corpo

Bacino, fianchi e genitali energizzati e morbidi.

Miglioramento della coordinazione

Allentamento delle tensioni

Aumento della concentrazione

Incremento della femminilità e sensualità.

Jai ho!



Le insegnanti: Jyoti e Carla Kim

