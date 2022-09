Corsi di danza indiana bollywood a parma - prova gratuita

Ripartono i corsi settimanali di DANZA INDIANA BOLLYWOOD a Parma e Provincia!



?CLASSI A PARMA dal 28 SETTEMBRE

-Mercoledì ORE 19.00 – 20.15 LIV: INTERMEDIO con JYOTI

-Mercoledì ORE 20.15 – 21.30 LIV: PRINCIPIANTI con CARLA

LUOGO: Jazz Dance Studio, Stradello San Girolamo 6, Parma (zona Centro/ Barriera Repubblica)

??PROVA GRATUITA MERCOLEDì 28, OBBLIGO DI PRENOTAZIONE



?CLASSI A SALSOMAGGIORE dal 29 SETTEMBRE

Giovedì ore 20.00 - 21.15 - LIVELLO OPEN

LUOGO: Salso Dance & Fitness Via Milano 80/82.

??PROVA GRATUITA GIOVEDì 29, OBBLIGO DI PRENOTAZIONE



?La danza cinematografica indiana, è una danza divertente e coinvolgente! Essendo una danza aerobica, aiuta a rimanere in forma e a dare elasticità e a potenziare la muscolatura. Allenta le tensioni e libera la mente! Durante il corso annuale apprenderemo la gestualità e la mimica tipiche della danza indiana e delle coreografie ispirate alle più recenti hits e ai classici del Cinema Indiano!



??? VUOI PROVARE?!

Il corso di danza indiana Bollywood è rivolto a tutti coloro che amano danzare divertendosi in compagnia, agli appassionati dell’India e dell’Oriente o a chi semplicemente vuole provare uno stile di danza nuovo ed esotico! Per danzare Bollywood non ci sono limite di età, basta un pizzico di passione e voglia di divertirsi!

Visita il sito:

? www.jyotikumaridance.com

?jyotikumaridance@gmail.com

Seguici sui nostri social!??

Facebook: https://www.facebook.com/rajkumaridance

Instagram: https://www.instagram.com/rajkumaridance/



Vi aspettiamo!