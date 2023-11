Inspiring networking - tra racconti, condivisioni e formazione

SheTech è un ente no profit che ha l’obiettivo di portare la parità di genere nei settori digital e tech in Italia, attraverso attività di networking, formazione e sensibilizzazione con una community di oltre 1000 associat* , aziende partner e altre realtà attive sul territorio .



Durante la serata, si dialogherà con professioniste del settore enogastronomico, che condivideranno le proprie esperienze, sia come libere professioniste/consulenti sia come imprenditrici e comunicatrici: Francesca Gonzales, Consulente Digital Marketing e Content Creator, specializzata nell'Influencer Marketing e le fondatrici dell'associazione Vite - Storie di Vino e di Donne, Vera Prada e Agnes Antal.



L’ultima parte della serata sarà dedicata ad attività guidate di networking su questo tema, con lavori a gruppi e condivisione finale in plenaria. Si parlerà di linguaggio osservando come asimmetrie semantiche, sessismi ed etichette stereotipate sono atti linguistici che possono incrinare rapporti, creare situazioni di disagio all’interno (e nei dintorni) delle realtà in cui viviamo e lavoriamo, rafforzare doppi standard di genere e a volte addirittura rovinare la reputazione o sabotare le aspirazioni di carriera di alcune persone.



PROGRAMMA



Ore 18.30-18.45: Welcome e saluti iniziali



Ore 18.45-19.15: Tavola rotonda con Francesca Gonzales e le fondatrici di Vite - Storie di vino e di donne (Agnes Antal e Vera Prada). Modera Francesca Laureri.



Ore 19.15-20.00: Linguaggio consapevole e inclusivo: “Come valorizzare le persone attraverso scelte linguistiche libere da pregiudizi inconsci” - Talk di Laura Nacci, linguista, docente, autrice e direttrice della formazione di SheTech



Ore 20.00-20.30: Networking tematico