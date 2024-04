L'installazione dedicata alle partigiane adolescenti di Parma

PICCINE – da anni 9 a diciannove è il titolo della macro videoinstallazione che Lenz allestirà in versione site specific per la sala Consiliare del Comune di Parma dal 22 al 24 aprile, in occasione delle Celebrazioni per il 79° anniversario della Liberazione. PICCINE, che ha debuttato a Lenz Teatro nel 2022, è intitolata e dedicata a diciotto Partigiane poco più che adolescenti durante gli anni della Resistenza, di cui la ricerca storica è riuscita a recuperare e conservare solo esili tracce documentarie. È proprio dal vuoto dettato dall’assenza biografica che l’atto artistico di PICCINE si

impegna a dare corpo, voce e volto - attraverso la figurazione di diciotto studentesse degli istituti cittadini - a quelle ragazze nate tra il 1926 e il 1937 attive nella lotta contro il nazi-fascismo, trasponendo la pura aderenza all’esiguità del dato anagrafico (di molte di loro rimangono solo nome e cognome) in un riecheggiare di parole dell’oggi – ma come dette allora -, di volti coetanei contemporanei – come se viaggiassero nel tempo attraverso sembianze virtuali di memorie reali.

‘L’immagine documentaristica, il dipinto visuale, i dialoghi veri e immaginati sono ciò che rimane affinché il tempo continui il suo giro ad ellisse e, restituendo corpo e voce, tutto non torni identico a prima. Moto di rivoluzione, come la Terra intorno al Sole, corale di Memoria e del presente’ commenta Francesco Pititto, autore del testo originale, cui aggiunge Maria Federica Maestri, compositrice dell’installazione ‘In Piccine s’intrecciano

memoria e contemporaneità, attraverso la creazione di ritratti sostitutivi, miniature performative che restituiscono temporaneamente presenza ed identità alle tante femmes inconnues di quel tempo’.

‘Piccine’ è realizzato con la consulenza scientifica di Fabrizia Dalcò, storica e giornalista, curatrice del volume Dizionario Biografico delle Parmigiane, Editrice Berti (2016), in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Parma, che ha messo a disposizione il database realizzato da Maddalena Arrighini, composto da un elenco di quarantotto giovane donne impegnate nell'attività partigiana, delle quali si conserva pochissima documentazione - per diciotto di loro solo nomi e cognomi. Le interpreti sono studentesse del liceo socio-pedagogico Sanvitale e del liceo artistico Toschi, delle scuole medie Vicini e Fra Salimbene, dei Centri Giovani Montanara e Casa nel Parco - La Scuola del fare.

Nel triennio 2022-2024 l’indagine artistica di Lenz Fondazione si concentra sul ruolo e sulle biografie delle Donne Partigiane della Resistenza parmense, dopo aver affrontato la tematica della Resistenza e dell’Olocausto da prospettive inedite, in un progetto permanente che ha dato vita a una teatrografia ricca e originale: Bruno Longhi (1991, 2005, 2015), Kinder (2016), Aktion T4 (2017), Rosa Winkel (2018), Black Bruno Longhi (2019), Viale San Michele. Prima che si imbianchino le cantine (1990, 2021).

✩ 22-23-24 aprile 25 APRILE | CELEBRAZIONI LIBERAZIONE E RESISTENZA

PICCINE

Videoinstallazione

Progetto Permanente Resistenza e Olocausto

Creazione di Maria Federica Maestri e Francesco Pititto

Testo originale e imagoturgia | Francesco Pititto

Composizione e installazione | Maria Federica Maestri

Musica | Andrea Azzali

Consulenza storica | Fabrizia Dalcò, Maddalena Arrighini

Produzione Lenz Fondazione in collaborazione con ISREC e con il sostegno di La Giovane S.c.p.a. Comune di Parma_Sala del Consiglio

lunedì 22 aprile inaugurazione ore 15_apertura fino alle ore 18

martedì 23 aprile a partire dalle ore 10.30 alle 14.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30

mercoledì 24 aprile a partire dalle ore 10.30 alle 14.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30

INGRESSO GRATUITO