LE VITE DEGLI ALTRI DALLA POLTRONA DI FRONTE



Interni d’autore, in scena il 19 dicembre 2021 alle 20 all’interno della rassegna Torrile a teatro, si ispira all’essenza minimalista di alcuni racconti di Raymond Carver, alla quale si unisce la ricerca estetica dai tratti incisivi e feroci dei ritratti di Egon Schiele, e giunge a voler rappresentare le solitudini silenziose dei paesaggi di Edward Hopper.

L’indole voyeuristica dello spettatore, tipico dell’approccio giornalistico alla realtà odierna, si trasforma nella curiosità degli angeli di Wim Wenders ne Il cielo sopra Berlino, attraverso un rinnovato ob-servare all'interno delle quattro finestre illuminate di invisibili condomini.

Istantanee rubate all'improvviso, all'apparente, insignificante, scorrere della quotidianità di vite comuni, corrotte dai vezzi della loro piccolezza.

Bere, amare, litigare sono elementi spietatamente umani. Non si beve per dimenticare, ma per il semplice gusto di farlo e l’alcool si manifesta nelle sue più banali conseguenze: il litigio, la separazione, l’atto scomposto.

“Amare”, “amore”, parole abusate e svendute.

“In effetti, però, che cosa ne sappiamo noi dell’amore?”

In scena, dunque, l’amore nelle sue sfaccettature quotidiane, lontano dal romanticismo da soap opera, ben oltre il tot di metri sopra il cielo, vicino, al contrario, alla realtà quotidiana non sempre idilliaca, né fortunata.

Nei quattro quadri, montati in sequenze di stile cinematografico da Fabrizio Croci, la vita di coppia assume le contrapposizioni luce-ombra hopperiane: sguardi, piccoli gesti accompagnano parole comuni.

Appare, quindi, la silente solitudine esistenziale di ogni coppia spenta nel proprio sopra-vivere, che prende vita nel momento in cui la luce dello spettacolo si accende per tornare alla propria scarnificata quotidianità appena ritorna nel buio.





INTERNI D’AUTORE

regia Fabrizio Croci

assistente alla regia Serena Falconieri



con Luigia Borri, Nicoletta Catalano, Marco Chiesa, Sandro Falconieri, Giovanni Fantasia, Lorenzo Guidetti, Anita Mori, Giampaolo Rosignuolo, Simona Sacchi, Ambra Savona, Silvia Settimj



19 DICEMBRE 2021 - ore 20

Sala Peppino Impastato - p.zza Sandro Pertini 4 - San Polo di Torrile (Parma)



Spettacolo gratuito - Prenotazione e Green pass obbligatori

Info e prenotazioni con messaggio WhatsApp 329.1382191

Gallery