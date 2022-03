Interno Verde: alla ricerca dei giardini segreti di Parma

Il festival Interno Verde – che si terrà a Parma sabato 7 e domenica 8 maggio – cerca giardini segreti, piccoli corti fiorite, angoli di rigogliosa quiete celati dietro le facciate dei palazzi. La manifestazione aprirà eccezionalmente al pubblico l’anima più intima e segreta della Piccola Capitale, un fitto arcipelago vegetale ricco di suggestioni e ricordi, attraverso i quali è possibile leggere la storia, i cambiamenti, i vissuti della città.

Dopo la positiva esperienza della prima edizione, svoltasi lo scorso giugno, tanti sono gli spazi che hanno già confermato la loro adesione, ma la call resta aperta. Chiunque fosse interessato a conoscere meglio l’evento per valutare, insieme alla propria famiglia o ai propri condomini, se candidare il proprio giardino o cortile può scrivere a info@internoverde.it, oppure telefonare al numero 3391524410. Gli organizzatori sono a disposizione per approfondimenti e sopralluoghi.

«Condividere uno spazio intimo e privato, trasformarlo per un weekend in un luogo di incontro e di scambio, aperto e inclusivo, non è un gesto banale» racconta Licia Vignotto, coordinatrice dell’evento. «Presuppone grande generosità e una sensibilità non comune. Per questo ringraziamo già da ora le famiglie, le aziende e le associazioni che si stanno impegnando per realizzare questo appuntamento».

L’obiettivo è fornire nuove chiavi di lettura per interpretare lo straordinario patrimonio storico, architettonico e botanico della città, che necessita di essere tutelato e promosso, ma anche offrire ai parmigiani e ai turisti una serena e piacevole esperienza all’aria aperta, da vivere in sicurezza e serenità, insieme alle persone a cui si vuole bene.

Come spiega Cristiano Casa, Assessore al Turismo del Comune di Parma: «Siamo abituati a considerare il verde urbano una risorsa preziosa, sia per contrastare l'inquinamento sia per rendere gli spazi più vivibili e più adeguati alle esigenze di socialità e di benessere dei cittadini. Ma, come ha dimostrato l’esperienza della prima edizione, che lo scorso giugno ha accolto oltre 2.500 visitatori, il verde può diventare anche uno straordinario strumento di valorizzazione e promozione della nostra città, che ha un'anima green ancora poco conosciuta».

Accompagnerà l’appuntamento un ricco calendario di attività dedicate alla natura, costruito grazie alla collaborazione di numerose realtà locali, attive nell’ambito della produzione culturale e della sostenibilità ambientale.

Grazie alla sinergia sviluppata con Cibus Off, la rassegna che accompagna la fiera internazionale dell’agroalimentare, non mancheranno proposte che coinvolgeranno il mondo della ristorazione, per assaggiare – tra un giardino, un orto e un inaspettato frutteto urbano – il sapore di Parma Città Creativa UNESCO della Gastronomia.

Interno Verde – patrocinato e supportato dal Comune - si avvale inoltre del patrocinio dell’Università degli Studi di Parma, dell’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, dell’Associazione Nazionale Pubblici Giardini, dell’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, del consorzio forestale KilometroVerdeParma, del consorzio Parma Alimentare, dell’associazione Parma io ci sto!

Sostengono l’iniziativa: Chiesi Farmaceutici, Coop Alleanza 3.0, Emilbanca, Innerwheel Parma Est.

Fra i partner: Convitto Maria Luigia, EMC2, Fondazione Don Gnocchi, Fiab, Fruttorti, Istituto Camillo Rondani, Lostello, Museo d’Arte Cinese ed Etnografico, Orto Botanico di Parma, Palazzo dell’Agricoltore, Palazzo Marchi, Parma360, Parma Quality Restaurants, OTTN project, Talking Teens, Villa Ester – Casa del quartiere.

IL FESTIVAL

Interno Verde è un progetto ideato dall’associazione Ilturco, curato dalla cooperativa no profit Interno Verde. Nato a Ferrara nel 2016, il festival si svolge a Mantova dal 2019, a Parma dal 2021. Negli anni ha contribuito a far conoscere centinaia di giardini segreti, studiando e riportando la loro storia nella pubblicazione che accompagna ogni edizione. Oltre agli spazi privati, la manifestazione include e promuove il patrimonio delle più significative istituzioni culturali cittadine, insieme alle quali organizza eventi e attività.

IL FESTIVAL ONLINE

Sito web: www.internoverde.it | Hashtag: #internoverde2022 #internoverdeparma

Pagina Facebook: www.facebook.com/internoverde.it

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/366100248707218

Instagram: https://www.instagram.com/internoverde/?hl=it

Linkedin: www.linkedin.com/company/internoverde/