Interno Verde, aperte le iscrizioni al festival dei giardini

Oltre 30 giardini aperti per festeggiare la terza edizione di Interno Verde a Parma, che si terrà sabato 27 e domenica 28 maggio. Il programma sarà ricco di sorprese e novità, con decine di corti, cortili e orti urbani pronti ad accogliere per un weekend i curiosi, parmigiani e turisti, interessati ad esplorare l’anima più rigogliosa della città.

Le iscrizioni online sono già disponibili al sito www.internoverde.it e da venerdì 19 maggio sarà a disposizione anche l’infopoint in piazza Garibaldi, aperto tutti i giorni – festivi compresi – dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Alle persone iscritte verrà consegnata la mappa e il braccialetto che funziona da pass, valido per l’intero weekend. Il contributo richiesto è di 10 euro per chi si iscrive entro venerdì 26 maggio, 15 euro per chi si iscrive nei giorni del festival, sempre gratuito per i bambini fino ai 13 anni di età. Il libro con le descrizioni e le fotografie dei giardini, stampato in edizione limitata, si potrà acquistare a 7 euro.

Arricchirà l’appuntamento un fitto programma di iniziative dedicate all’ambiente organizzate in collaborazione con i numerosi partner che aderiscono all’iniziativa: mostre, visite guidate, laboratori per adulti e bambini, proiezioni e incontri a tema, picnic all’aperto. Da non perdere l’itinerario tematico Interno Verde 900, realizzato insieme agli alunni dell’Istituto Giordani e dell’Istituto Rondani per raccontare – tra aiuole e alberi secolari – i fatti e i personaggi più significativi del recente passato cittadino, e la mostra Interno Verde Data Viz, allestita nel salone del Palazzo dell’Agricoltore, che illustra graficamente i vantaggi economici prodotti dai nuovi boschi urbani e periurbani piantati da KilometroVerdeParma. Interno Verde è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune e dall’Università di Parma, dall’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, dall’Associazione Nazionale Pubblici Giardini, dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, dal consorzio forestale KilometroVerdeParma, dal consorzio Parma Alimentare, dall’associazione Parma io ci sto! Si realizza grazie al supporto di: Comune di Parma, Chiesi Farmaceutici, Coop Alleanza 3.0, Emilbanca, Gruppo Zatti, Innerwheel Parma Est.