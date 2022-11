Invenzioni Dal Vero – Parma Film Festival 2022

Ritorna dal 20 al 27 novembre la 25a edizione di “Invenzioni dal Vero – Parma Film festival”, organizzato dal Comune di Parma - Assessorato alla Cultura e dal Circolo del Cinema “Stanley Kubrick”, con il sostegno della Regione Emilia Romagna, il supporto dell’Università di Parma e il contributo di Fondazione Monteparma, Chiesi e BPER Banca. Il Parma Film Festival – Invenzioni dal Vero riporterà, per una settimana e oltre, il grande cinema in città, rendendo sempre più appassionante e moderna una formula vincente che ha decretato il successo delle ultime edizioni. Film in anteprima, star internazionali, premi, masterclass, incontri: una full immersion entusiasmante che coinvolgerà anche scuole e università e permetterà, dal 20 al 28 novembre, di toccare con mano il cinema del presente e del passato. E quello del futuro.

“Questa 25a edizione del Parma Film Festival – ha esordito il vicesindaco e assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto – rappresenta un momento felice per tutti noi che finalmente possiamo pensare di tornare a frequentare le sale cinematografiche. Nell’ambito del ricco programma della manifestazione mi fa piacere sottolineare l’istituzione di due nuovi premi, oltre allo storico Schiaretti, dedicati alla memoria di due appassionati conoscitori di cinema della nostra città: Luigi Lagrasta e Roberto Campari”.

“Una caratteristica fondamentale del Parma Film Festival – ha detto Sara Martin, docente di Storia e critica del cinema dell'Università di Parma – è da sempre quella di costruire un programma che pensi al cinema dei giovani e ai giovani telespettatori cinematografici, nuovi e futuri appassionati, attraverso masterclass e incontri. Va in questa direzione anche il concorso, dove otto registe e registi under 40 si contenderanno il premio del Festival”.

“Questo Festival – ha sottolineato Primo Giroldini, presidente del Circolo del Cinema Stanley Kubrick, sottolineando la varietà di appuntamenti del programma – è caratterizzato da una grande sinergia di intenti e da una profonda passione per il cinema, che caratterizza un gruppo di lavoro affiatato. La mission principale, rimarcata nel corso delle varie edizioni, è sicuramente quella di formazione e educazione all’immagine degli spettatori”.

I FILM

Cinque grandi anteprime europee e due film italiani che usciranno in sala proprio nei giorni del Festival. Obiettivo puntato sul cinema di qualità, ma con il cuore aperto all'emozione, là dove la Storia incontra il sociale, le dinamiche personali la vita vissuta: si parte domenica 20 da “Tori e Lokita” dei fratelli Dardenne, già ospiti di una precedente edizione del Festival, per arrivare la domenica successiva a “Masquerade – Ladri d’amore”, la commedia d’azione di Nicolas Bedos ambientata in Costa Azzurra con un super cast, che in Italia sarà uno dei film di Natale. E poi ancora una commedia che fa venire voglia di tornare al cinema come “L'innocent” di e con Louis Garrel (una pellicola che è un vero e proprio antidepressivo naturale), “Il corsetto dell'imperatrice” che l'austriaca Marie Kreutzer dedica a una principessa Sissi che, ormai 40enne, deve fare i conti col tempo che passa e con la propria insofferenza alle regole di corte, “Forever Young”, il bellissimo film di Valeria Bruni Tedeschi, in cui l'attrice e regista italiana si mette in gioco rievocando gli anni - a metà degli '80 - in cui fu ammessa a frequentare la prestigiosa scuola di teatro creata da Patrice Chéreau e Pierre Romans.

Nel cartellone però anche due film italiani: “Notte fantasma” del 31enne Fulvio Risuleo, una delle voci più interessanti tra le nuove leve del nostro cinema e “Princess”, di Roberto De Paolis che dopo “Cuori puri” percorre ancora le periferie per seguire le disavventure di una giovane prostituta nigeriana. I film verranno proiettati al cinema Astra e al cinema D'Azeglio.

GLI OSPITI

Oltre a Ninetto Davoli, protagonista dell'anteprima del Festival che si è svolta lunedì 14, arriveranno a Parma tanti tra registi, interpreti, produttori, showrunner, critici e storici: da Valeria Bruni Tedeschi a Pupi Avati, da Ilenia Pastorelli – che riceverà il Premio Schiaretti - a Michel Ocelot, da Luca Vendruscolo a Giacomo Ciarrapico con Caterina Guzzanti e Carlo De Ruggieri - che ritireranno il premio miglior serie italiana per BORIS 4 - da Daniele Vicari a Fulvio Risuleo, da Ludovico Bessegato a Davide Ferrario, da Roberto De Paolis a Yothin Clavenzani, da Angelo Barbagallo a Roy Menarini e Giampiero Brunetta.