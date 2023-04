Isabella Ferrari festeggia 40 anni di carriera a Mangiacinema

Si aggiunge una nuova data al calendario di Mangiacinema - Festa del cibo d’autore e del cinema goloso. L'edizione del decennale del Festival più pop d'Italia, ideato e diretto dal giornalista Gianluigi Negri, si terrà a San Secondo Parmense dal 9 all'11 e dal 16 al 18 giugno 2023, e si chiuderà sabato 24 giugno con un evento speciale che celebrerà una delle attrici più amate del cinema italiano. Isabella Ferrari sarà la madrina di chiusura del Festival e ritirerà il Premio Mangiacinema - Creatrice di Sogni nella serata d'onore "Con il mare negli occhi" , che il 24 giugno, nel meraviglioso cortile della Rocca dei Rossi, la vedrà protagonista.



QUARANT'ANNI DI UNA CARRIERA UNICA E STRAORDINARIA

Dal debutto nel 1983 con "Sapore di mare" dei fratelli Vanzina ai tanti ruoli drammatici (e premiati) nei film di Scola, Ozpetek Sorrentino, Giordana e Renato De Maria, la Ferrari festeggerà a San Secondo quarant'anni di una carriera intensa e straordinaria, che l'ha portata a recitare spesso anche Oltralpe. Nel corso della serata d'onore racconterà di sé e dei suoi successi, conversando con Negri. Infine, prima di ritirare il Premio, presenterà al pubblico "Un giorno perfetto" di Ferzan Ozpetek, una delle sue interpretazioni più intense (Premio Pasinetti a Venezia): il ritratto di una donna coraggio, offesa e presa a schiaffi dalla vita, con un orgoglio, una dignità ed una fierezza che stanno tutti nei suoi immensi occhi di attrice.



LA FESTA DEL MADE IN BASSA

Il sabato conclusivo di questa decima edizione di Mangiacinema si aprirà, alle 20, con la Festa del Made in Bassa, con i migliori artisti del gusto di quel territorio chiamato anche "Mondo piccolo guareschiano". Questi ultimi presenteranno e offriranno al pubblico, in degustazione gratuita, le loro specialità, in attesa dell'arrivo (alle 21) della grande attrice di origini piacentine.



IL PREMIO MANGIACINEMA - CREATRICE DI SOGNI DELLE PASSATE EDIZIONI

Il Premio Mangiacinema – Creatrice di Sogni è stato consegnato a Laura Morante, Milena Vukotic, Paola Pitagora, Violante Placido, Maria Grazia Cucinotta, alla costumista Gianna Gissi, Lucrezia Lante della Rovere, alle figlie di Bud Spencer Cristiana e Diamante Pedersoli, Giada Colagrande. Uno speciale Premio Mangiacinema alla carriera è stato assegnato a Wilma De Angelis, mentre a Syusy Blady è andato il Premio Mangiacinema Pop. Nel 2015 l'immensa Franca Valeri è stata la madrina del Festival.





