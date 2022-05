'Istvan Madarassy, la Divina Commedia' alla Chaos Art Gallery

Sabato 14 alle ore 17 s’inaugura alla Chaos Art gallery di Vicolo Al Leon d’Oro 8, la mostra “Istvàn Madarassy. La Divina Commedia” (aperta fino al 2 giugno). Gli episodi salienti dei 100 canti della Divina Commedia sono tradotti in rame con la rara tecnica di pitto-scultura dall’artista ungherese Istvàn Madarassy. Il percorso di purificazione di Dante è reinterpretato attraverso la simbologia dei colori, della luce e dell’impostazione delle figure. Si va dall’oscuro, solitario, silenzio dell’Inferno al corale exultet d’oro e luce del Paradiso, passando per un Purgatorio fatto d’ardore rosso di speranza, in un crescendo di moto e d’amore. Madarassy torna a Parma con una mostra che in questi anni ha omaggiato il Poeta sia a Budapest che a Roma (Accademia d’Ungheria) e nella natia Firenze (Museo Casa di Dante).

