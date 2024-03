Italia-Germania, a Berlino si parla di turismo e di Parma

In occasione della Fiera Itb che si svolge a Berlino dal 5 al 7 marzo, l’ambasciata d'Italia in Germania ha ospitato un evento dedicato al turismo, organizzato in collaborazione con l’agenzia Nazionale del Turismo Enit e le Regioni Veneto ed Emilia-Romagna. Alla serata sono intervenuti la ministra del Turismo, senatrice Daniela Garnero Santanché, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, l'assessore al Turismo della Regione Veneto, Federico Caner, la presidente di Enit Alessandra Priante e l’amministratrice delegata Ivana Jelinic. L’evento ha visto anche la partecipazione di numerosi consorzi di tutela Dop e Igp delle due regioni ospiti, di operatori del settore italiani e tedeschi e rappresentanti delle istituzioni locali. A conclusione, le Fondazioni Arena di Verona e Teatro Regio di Parma hanno offerto un concerto con l’esecuzione di arie liriche da parte, tra gli altri, del soprano Maria Agresta (Giacomo Puccini, Tu che di gel sei cinta, da Turandot) e del tenore Ivan Magrì (Giacomo Puccini, Che gelida manina, da La Bohème, Giacomo Puccini, Nessun dorma, da Turandot). Agresta e Magrì hanno concluso l'evento lirico con l'esecuzione di 'Libiamo ne’ lieti calici', da La Traviata (Giuseppe Verdi).