Jazz al mercoledì | Casinetto petitot: renato podestà trio & mattia cigalini

Mind For Music è lieta di invitarvi al suo evento Jazz al Mercoledì in cui avremo il piacere di ospitare Renato Podestà trio con un grande special guest ?



BIO

Ugualmente familiare con lo swing più tradizionale e linguaggi post-bop, il chitarrista e cantante Renato Podestà ha guidato questo trio (Gianluca Di lenno- organo Hammond, Roberto Lupo batteria) per più di dieci anni, esplorando un campo di territori musicali molto più ampio di quanto ci si possa aspettare da un organ trio.

Con questa band, Renato ha pubblicato nel 2019 il suo primo album "Foolish Little Dreams"

(IRMA Records)



Mercoledì saranno accompagnati da uno dei più affermati saxofonisti italiani del panorama jazz contemporaneo: Mattia Cigalini



Inizio ore 21

Ingresso riservato ai soci arci

(Contributo soci:5€)



Info su: https://www.instagram.com/m4mparma/