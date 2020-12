Grandi novità nel centro di Parma: arriva Juice, l'innovativo Apple Premium Reseller

Juice arriva nel centro storico di Parma, con un nuovissimo negozio dedicato al mondo Apple.



L’inaugurazione è prevista per sabato 19 e domenica 20 dicembre a partire dalle ore 10.00: vi aspettano tanti omaggi e tutti i prodotti Apple da poter acquistare per i vostri regali di Natale.

APPLE PREMIUM RESELLER

Il punto vendita Juice di Parma è Apple Premium Reseller, una qualifica che ne descrive qualità e competenza: al suo interno potrai trovare i tuoi dispostivi Apple preferiti tra cui iPhone, Apple Watch, iPad, Mac, AirPods e i migliori accessori per la tecnologia

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO APPLE

Il negozio è anche Centro di Assistenza Autorizzato Apple, perciò se avrai bisogno di assistenza tecnica sui tuoi dispositivi, o semplicemente vorrai essere consigliato e desideri un controllo approfondito, Juice saprà fornirti un servizio puntuale e professionale. Tra i vari servizi offerti potrai sostituire il display o la batteria del tuo iPhone, cambiare il display o la tastiera del tuo Mac e così via.

PAGAMENTI RATEALI

Oltre ai tradizionali metodi di pagamento, con carta o contanti, Juice permette di dilazionare il pagamento in comode rate mensili senza costi né interessi. Per richiedere la dilazione, ti basterà avere con te il tuo documento di identità, la tua tessera sanitaria, il tuo bancomat e il tuo telefono cellulare.

SERVIZI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

Juice offre servizi convenienti anche per professionisti con Partita IVA e aziende. È possibile usufruire dei migliori dispositivi aggiornati per il proprio lavoro attraverso il noleggio operativo, che offre tanti vantaggi fiscali e la possibilità di aggiornare in modo costante la propria tecnologia.

SCONTI PER STUDENTI E DOCENTI

Juice ha a cuore l’impegno degli insegnanti e la crescita dei loro studenti, per questo si impegna nel fornire i migliori strumenti con sconti speciali e specifici per il settore dell’educazione. Tutti gli studenti e i professori, infatti, possono usufruire di sconti speciali su Mac e iPad.

Scopri il mondo Juice e prenota un appuntamento per evitare code e attese.