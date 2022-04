Kalinka: il circo musicale di Nando e Maila a Parma

Sarà l’originale circo musicale della Compagnia di Nando e Maila ad animare il prossimo appuntamento della rassegna Families Corner realizzata dalla Società dei Concerti di Parma in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma-Casa della Musica. Appuntamento domenica 3 aprile 2022 alle ore 15.30 alla Casa della Musica, con lo spettacolo Kalinka: un’ora di comicità pura, godibile da tutta la famiglia.



Sul palco una coppia di artisti di ispirazione felliniana: lui è uno sgangherato impresario e presentatore, lei è una non meno pasticciona primadonna del mondo del circo. Insieme danno vita a un carosello tenero e divertente di gag, tormentoni, giocolerie, acrobazie aeree e musicali, in un crescendo comico irresistibile e pieno di poesia.



BIGLIETTO UNICO ........................€ 7

Biglietteria online: www.liveticket.it/societaconcertiparma



Whatsapp +39 345 0266567