Katia Follesa e Angelo Pisani al Regio con "Ti posso spiegare"

I biglietti sono in vendita da lunedì 17 luglio alle ore 10:00 tramite il circuito www.ticketone.it e presso l’Arci di Parma (Via Testi, 4 – PR)

Katia Follesa e Angelo Pisani saranno al Teatro Regio dove porteranno in scena lo spettacolo dal titolo "Ti posso spiegare". Anche in questo nuovo spettacolo, Angelo e Katia parleranno della vita di coppia, ma questa volta, a differenza di quello precedente, ai veri e propri duelli verbali si alterneranno/sostituiranno degli sketch comici in cui i due, accompagnati da ballerini che non solo danzeranno, ma che saranno anche co protagonisti della querelle comica, ci porteranno in casa loro e mostreranno le dinamiche uomo donna alle prese con l’organizzazione di un matrimonio.

Per informazioni: ARCI Parma – Caos Organizzazione Spettacoli tel. 0521-706214 – info@arciparma.it