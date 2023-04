La regista e attrice napoletana Monica Nappo scrive e interpreta L’esperimento, che torna in scena al Teatro Due di Parma, che lo produce, dal 12 al 16 aprile 2023 (12 e 13 ore 20.30, 14 aprile ore 19, 16 aprile ore 16). Flusso di coscienza intelligente e pieno di ironia intorno al rapporto di coppia e alla dipendenza affettiva, L’esperimento è un testo nato durante la stasi forzata della pandemia mondiale, quando l’autrice ha lasciato venire a galla verità che non si potevano più evitare o nascondere con altre attività. Analizzando le convivenze forzate che, in quel periodo, hanno fatto scoppiare molte coppie, sono sorte alcune domande: Cos’è un rapporto e qual è - se esiste - un rapporto sano? Cos’è l’amore? “Mi sembra sia veleno e medicina insieme, mescolati fatalmente nel nostro quotidiano” scrive Monica Nappo nella prefazione del testo, pubblicato da Cue Press. “Mentre ascoltavo alcuni episodi che amiche e amici mi raccontavano della loro vita, notavo quanto fossero a volte sorprendentemente simili alla mia, ad alcune relazioni che avevo avuto in passato, ma anche ad alcuni episodi della mia quotidianità. Oppure di epiloghi comuni. Un confine labilissimo, quel non capire se la persona che hai al tuo fianco la vuoi vedere perché la vuoi vedere o perché ormai è semplicemente lì, come una sequoia che non si può togliere dal paesaggio. E il paesaggio sei tu”. L’esperimento è un monologo; è il monologo interiore che si attiva inevitabilmente con la fine di un amore e con la separazione, quel ragionamento incessante, continuo che ricostruisce e decostruisce minuziosamente la nostra storia per comprendere quando ha iniziato a morire, e perché. Monica Nappo esteriorizza questo flusso e lo trasforma in un dialogo, buffo, comico, ma anche tragicomico, con il pubblico, con il quale parla come se fosse il suo analista. Amore, dipendenza, abitudine, figli, maternità, ormoni, abbandono, ogni argomento sgorga con naturalezza, mentre la protagonista in scena sta facendo un vero e proprio esperimento scientifico, dal vivo. “Un esperimento il cui risultato è importante, perché riguarda tutti noi.

A prescindere che si sia sposati o meno. Perché si, anche se non ti sposi, ti tocca uguale”. Monica Nappo, attrice e regista, ha partecipato a numerose tournée europee, con produzioni italiane ed europee, lavorando con, fra gli altri, Carlo Cecchi, Mario Martone, Tony Servillo. Ha introdotto in Italia testi di drammaturgia contemporanea, ed è stata la prima attrice italiana a interpretare opere come Psicosi delle 4:48 di Sarah Kane, Quale droga fa per me di Kai Hansel ed East Coast di Tony Kushner. Con la produzione di Fondazione Teatro Due ha messo in scena Ogni bellissima cosa di Duncan Macmillan e Johnny Donahoe interpretato da Carlo De Ruggieri mentre a gennaio 2023 dirigerà Top Girls di Caryl Churchill. Ha al suo attivo anche un album di poesia e musica elettronica, Kyo, progetto realizzato con Marco Messina (99posse) e l’attore Michelangelo Dalisi.

Ha lavorato anche per il cinema (fra gli altri, Magnifica presenza regia di Ferzan Ozpetek, To Rome with Love regia di Woody Allen, Venaria Reale. Peopling the palaces regia di Peter Greenaway, L’uomo in più regia di Paolo Sorrentino, Estate romana regia di Matteo Garrone, È stata la mano di Dio, regia di Paolo Sorrentino, Amanda presentato all’ultimo Festival di Venezia, regia Carolina Cavalli), la televisione (fra gli altri, Pulling di Tristam Shapiro per la BBC3, Sabato, domenica e lunedì regia di Paolo Sorrentino e Diversi come due gocce d’acqua regia di Luca Lucini che andrà in onda sulla Rai a dicembre 2022) e la radio (fra gli altri, Bordello di mare con città regia di Tony Servillo, Le lacrime amare di Petra von Kant regia Valter Malosti).