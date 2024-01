L’Étape Parma by Tour de France: venerdì 5 gennaio l’apertura delle iscrizioni

L’attesa è finita: venerdì 5 gennaio alle ore 10.00 aprono ufficialmente le iscrizioni a L'Etape Parma by Tour de France, l’evento ciclistico ufficiale del Tour de France per cicloturisti e cicloamatori, che per la prima volta si svolgerà in Italia sabato 27 e domenica 28 aprile 2024.

In vista dell’apertura delle iscrizioni è stato raggiunto un accordo con ACSI Ciclismo perché la manifestazione sia parte del programma di promozione del ciclismo a tutto tondo dell’ente di promozione sportiva, a partire dall’educazione alla bicicletta per i bambini fino alla parte più agonistica della Granfondo.

Anche grazie a questo accordo, oltre alla volontà di organizzatori e istituzioni di rendere l’evento alla portata di tutti, le iscrizioni si aprono con quote lancio a prezzi “pop” di 35€: dal 5 gennaio saranno in vendita a questa cifra i primi 1.000 pettorali, comprensivi di T-shirt ufficiale, ristori gourmet lungo il percorso e un pacco gara da scoprire.

E sempre da venerdì 5 gennaio verranno messi in vendita anche i posti nelle prime griglie ed un pacchetto “Privilege”, comprensivo delle maglie ufficiali de L’Etape Parma e della Grand Départ, oltre ad un accesso preferenziale alla manifestazione.

Le quote di iscrizione saranno valide sia per il percorso corto che per quello lungo della domenica e per una delle cicloturistiche del sabato.

Il clou de L’Etape Parma by Tour de France sarà domenica 28 aprile, quando i partecipanti potranno scegliere tra due percorsi su cui pedalare nell'atmosfera del Tour de France:

La Granfondo competitiva su percorso lungo ( The Race ), con cronometraggio integrale, di circa 140 km con 5 Gpm e 2.800 mt di dislivello.

), con cronometraggio integrale, di circa 140 km con 5 Gpm e 2.800 mt di dislivello. La Granfondo con percorso corto gourmet (Gourmet), con cronometraggio parziale, di circa 74 km con 1.000 mt di dislivello.

Il giorno prima, sabato 27 aprile, si potrà pedalare alla scoperta delle specialità del territorio, scegliendo anche qui tra due opzioni: la Cicloturistica Food Valley Bike aperta a tutti (60 km) e il Percorso Family and kids (25 km) sulla Food Valley Bike, con visita al Caseificio in bicicletta ed alla Reggia di Colorno, sede di Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana. In entrambe le giornate sarà attivo il Villaggio Parma al Parco Ducale.

L’Étape Parma by Tour de France è un evento unico per l’Italia che verrà realizzato da Extragiro, in collaborazione con A.S.O., la società organizzatrice del Tour de France, con la Regione Emilia-Romagna, con il Comune di Parma e con il Comitato Organizzatore della Grand Départ.

La manifestazione sta già riscuotendo forte interesse e si sta così arricchendo di numerose iniziative collaterali che verranno presentate a gennaio in conferenza stampa a Parma.

Nel frattempo, venerdì 5 gennaio, si apre la corsa alla conquista dei pettorali.

Info e iscrizioni: https://italy. letapebytourdefrance.com/