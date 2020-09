l'eterna metamorfosi. le macchine celibi di giuseppe porfilio

Gallery

26 campane di vetro contenenti insetti veri rielaborati e impreziositi da ingranaggi di rame e metalli vari, arrampicati su composizioni fantastiche di cristalli, rocce, orologi, 26 mirabilia tra scienza e arte, tra meccanica e natura per raccontare la metamorfosi inevitabile, l’astuzia della sopravvivenza nel cambiamento, 26 monstra che stupiscono e affascinano superando l’istintivo ribrezzo che tanti provano per queste creature misteriose.Porfilio, entomologo e artista reggiano, sfida la dicotomia tra artificio e natura e con un gioco di contrasti surreale e provocatorio, fa riflettere anche sulla nostra esistenza e resistenza a quella natura violentata ma resiliente che alla fine vincerà sempre. Come l’arte. Usando l’effimero per rimanere in eterno. Mutando la forma, non la sostanza della bellezza.