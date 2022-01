La befana arriva nei castelli del Ducato

Suggestive Castle Fantasy Experience, dal 6 al 9 gennaio per la Festa dell'Epifania danno il benvenuto in una fantastica Emilia da favola, nel circuito Castelli del Ducato di Parma, Piacenza, Guastalla e Pontremoli con luoghi d'arte aderenti nei territori di Reggio Emilia, in Lombardia e in Lunigiana, terra di Toscana. Un nuovo carnet di magiche esperienze per fare vivere grandi emozioni spazia da pranzi e cene dal 6 al 9 gennaio.

Super Green Pass obbligatorio per accedere. Le iniziative rispettano tutte le normative anti-Covid19. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it Scopriamo le iniziative nel dettaglio:

Visite guidate accompagnate dai proprietari, giovedì 6, venerdì 7, sabato 8, domenica 9 gennaio 2022 con orari di inizio visite ore 11, 15.30 e 17.30 al Castello di Contignaco (PR). La visita, per chi lo desiderasse, si potrà concludere con una degustazione dei vini prodotti nelle cantine della fortezza, durante la quale i proprietari esporranno la storia antica dell’Azienda di famiglia. Per chi lo desidera, degustazione con assaggi di tre dei vini di Contignaco, tutti prodotti con metodi antichi che esaltano il sapore della tradizione locale: il Bianco Ignatius, il Bianco Contignaci Turris, il Bianco del Conte, il Rosso del Sasso, il Rosso del Rio dei Predoni, il Rosso Rubeum Durantis, il Rosso Durante. La degustazione sarà accompagnata da un piccolo assaggio di alcune dolcezze natalizie. Tutte le iniziative si terranno nel rispetto delle dispositive sanitarie vigenti. Prenotazione obbligatoria. Informazioni: info@castellidelducato.it

Nei giorni 8, 9 gennaio al Castello di Tabiano (PR) le aperture straordinarie d'inizio anno vi permetteranno di ammirare lo spettacolo che si gode dal maniero dell'Alta Emilia sulla pianura padana. Selfie da incanto assicurati! Prenotazione obbligatoria. Informazioni: info@castellidelducato.it