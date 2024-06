La bellezza della luce di Cristina Peri

Cristina Peri è una pittrice ottantenne che dipinge da sempre. Si è diplomata all’Istituto d’Arte Toschi di Parma e dall’adolescenza non ha mai smesso di dipingere. Ha insegnato Educazione Artistica alle scuole medie durante tutta la sua carriera.

Osa proporre un nuovo modo di espressione artistica che intende dare valore alla Luce come tramite della Bellezza.

Proprio in questa epoca è importante riaffermare lo stretto legame tra arte e natura (senza volere nulla togliere alle forme di arte contemporanee). L’Arte ha bisogno della Natura quale generatrice di Bellezza e “la natura ne è la prima sorgente” dichiara il professor Vito Mancuso ne “La via della Bellezza”.



I quadri non saranno in vendita. Questa mostra vuole essere un riconoscimento personale, della volontà della pittrice di trasmettere un messaggio. Un invito a gioire della bellezza. A emozionarci del creato.