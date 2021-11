la biblioteca degli eventi

Alla Biblioteca Comunale di Soragna si preannuncia un autunno caldo, ricco di avvenimenti che tendono a riportare il pubblico vicino alla lettura e alla cultura dopo questo lungo periodo in cui anche le biblioteche hanno sofferto in maniera particolare.

Se i contributi statali per fronteggiare l'emergenza covid, infatti, sono stati da un lato fondamentali per implementare il catalogo della biblioteca, che nel corso del 2020 e del 2021 ha visto un implemento di circa 1000 volumi, superando così i 10000 volumi di patrimonio, d'altra parte si è notato un progressivo allontanamento del pubblico che in questo periodo si è trovato costretto ad utilizzare la biblioteca come esclusivo luogo di prestito.

La biblioteca, in realtà, è molto più di questo. Come dice Anne Herbert, le biblioteche "ti aiuteranno a superare i tempi duri senza denaro meglio di quanto il denaro non ti aiuti a passare i tempi duri senza biblioteche."

Per questo motivo, la Biblioteca Comunale di Soragna ha organizzato per voi tre eventi imperdibili, tutti gratuiti e all'insegna della lettura e dell'amicizia.

Si parte con delle serate speciali pensate per i lettori più accaniti e non. Un Circolo di Lettura per adulti! Il primo incontro è partito giovedì 28 ottobre alle ore 21:00 con una decina circa di iscritti. Questo appuntamento è stato utilizzato per fare conoscenza e per capire i gusti letterari di ciascun partecipante. Nei prossimi incontri (rispettivamente giovedì 18 novembre e giovedì 9 dicembre sempre alle ore 21:00) si sceglierà un libro da leggere e, successivamente, si scambieranno delle opinioni a riguardo.

Visto il successo di questo primo evento, la biblioteca ha voluto organizzare anche il Club del Libro per Ragazzi. Il 10, 17 e 24 novembre alle ore 17:00 i ragazzi avranno la possibilità di fare nuove conoscenze e amicizie. Il tutto, confrontando la letteratura con argomenti più vicini ai loro gusti (come il cinema, la musica e la grafica).

Infine, il 14 e 21 novembre alle ore 17:00 non potevano di certo mancare degli Aperitivi Letterari!

Durante il primo incontro ci sarà la presentazione del libro "IL VUOTO DIVENTA PRINCIPIO-IL MIO KARATE D?" del maestro Mario Laurini, Maestro Fijlkam e I.K.G.A. 5° dan, fondatore e responsabile tecnico Scuola di Arti Marziali Shu Ren Kan Fidenza, ma anche responsabile nazionale di stile per la GOJU KAI Giapponese (Shibucho) e per lo CSEN e responsabile tecnico per il Karate CUS Parma. L'obiettivo di questo libro è quello di stimolare nel lettore l'analisi approfondita e lo studio costante di ciò che si sta praticando, sia esso uno "sport" che una professione.

Nel secondo incontro, invece, ci sarà la presentazione del libro "SOTTOTRACCIA. SQUADRA SPECIALE VI.D." di Eddy Lovaglio, giornalista, scrittrice e regista. Attualmente ricopre la carica di presidente di "Parma OperArt" per organizzazione di eventi e spettacoli, produzioni liriche, rassegne e festival musicali, concorsi lirici e masterclass. E' stata co-direttore della rivista "Parma Anni 2000" (dal 2000 al 2009) e poi co-direttore della rivista "New Parma" (dal 2009 al 2014). E' stata protagonista di numerose collaborazioni e ha vinto la XI° edizione del Premio Italia Letteraria con il romanzo a sfondo storico dal titolo "Un libro dal lager" edito da Luna Editore che ha ottenuto importanti consensi di critica e di pubblico. Il romanzo che presenterà parlerà di un omicidio avvenuto a Busseto. Un caso semplice, ma dai risvolti amari, che si rifà a fatti realmente accaduti di cui l'autrice si è occupata in veste di giornalista.



Per info e prenotazioni: tel. 0524 597005 oppure biblioteca@comune.soragna.pr.it