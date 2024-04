Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

La Botola del Teatro Bistró arriva a Monte delle Vigne per una giornata in cantina dedicata al mondo dell’enogastronomia!

A partire dalle ore 11.00 e fino alle 20.00 immergiti nel verde che circonda Monte delle Vigne e rilassati con un buon calice di vino accompagnato da deliziosi piatti super originali... il Ruspant, il Chili Bang, i Botolì all’asinina, il Cheeseburger, i Pop corn di pollo e i Botolì alle erbe selvatiche!

… E se vuoi entrare a 360 gradi nel mondo del vino potrai partecipare gratuitamente alle visite guidate in cantina (slot ore 11.00, ore 13.00, ore 15.00, ore 17.00, ore 19.00).



Ti aspettiamo! Prenotazioni al numero 340.5276028 (Gianmarco)