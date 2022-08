La cena della legalità per Libera Parma

Una serata conviviale a sostegno dei progetti sul territorio di Libera Parma che da sempre si impegna nelle iniziative di sensibilizzazione sul tema dei diritti e della legalità.

Vi aspetta una gustosa cena all'Insolito Bar in compagnia dei ragazzi di Officina Giovani, in collaborazione con Liberi di Volare e Pro Loco Collecchio.



//// MENU' \\\\

> Fiori di zucca al forno

> Pasta fredda con melanzane e pomodorini

>Piccolo gazpacho gelificato

> Arista con crema di zucchine e capperi oppure Tortino di verdure tricolore

> Sorbetto al limone con micro gin tonic

> bevande incluse



Menù fisso con bevande incluse: 27 euro a persona

Riduzione per Under 16



INFO e PRENOTAZIONI: 348 5261306



Il ricavato verrà devoluto all'Associazione Libera Parma