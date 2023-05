La Filarmonica Toscanini in trasferta

Il magico spazio del Cortile d’onore del Castello di Montechiarugolo ritorna ad ospitare un concerto della Filarmonica Toscanini, mercoledì 24 maggio alle ore 20.30. Il programma, diretto da Antonio de Lorenzi, è ispirato dal tema della danza, come fu interpretato da due tra i compositori più amati della storia: Mozart, con la Balletmusik da “Idomeneo”, e Beethoven, con la celebre Sinfonia n. 7, che Wagner definì “l’apoteosi della danza”. Antonio de Lorenzi, nato a Cremona, ha studiato al Conservatorio di Piacenza e alla Scuola di Musica di Fiesole, entrando a far parte anche dell’Orchestra Giovanile Italiana con Riccardo Muti. Ha studiato presso il Conservatorio di Parma composizione con Emilio Ghezzi e Direzione d’orchestra con Pietro Veneri, seguendo poi masterclasses con Neil Thomson e Isaac Karabtchevsky. Vanta prestigiose collaborazioni e tournées in Italia e all’estero. Il concerto è realizzato in collaborazione e con il sostegno del Comune di Montechiarugolo.

Biglietti 5-10€ in vendita anche online su www.biglietterialatoscanini.it .

In caso di maltempo il concerto sarà rinviato a data da destinarsi.