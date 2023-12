"La fine del mondo": il 16 e 17 dicembre al Teatro al Parco

16 dicembre 2023 ore 21

17 dicembre 2023 ore 18



Dai 10 anni



Lo spettacolo rientra nella programmazione del Festival “TUTTI MATTI SOTTO ZERO 2023/24 – IX ed.” – Festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle in teatro e sotto chapiteau.



Il Festival, realizzato da Ass. Grand Circus Hotel in collaborazione con Teatro Necessario Circo, centro di produzione di circo contemporaneo, con il prezioso contributo di Comune di Parma, Ministero della Cultura e il sostegno di Fondazione Cariparma e Fondazione Nuovi Mecenati e grazie alla collaborazione con Teatro delle Briciole/Fondazione Solares delle Arti e Europa Teatri.



un progetto di Rocco Manfredi

collaborazione al progetto Joris Maiotti

con Rocco Manfredi e Joris Maiotti



Drammaturgia e occhio esterno Alessandra Ventrella

sound design Juliette Rillard

supervisione testo francese Maxime Touron

drammaturgia magica DispensaBarzotti

costruzione Atelier Sud Side C.M.O



creazione pirotecnica Cie Les Karnavires



Produzione DispensaBarzotti



Coproduzioni TeatroNecessario Circo – Centro di produzione di circo contemporaneo (Parma, IT) // Festival “Grand Circus Hotel” (Parma, IT) // Teatro Comunale di Vicenza (Vicenza, IT)



Sostegno in residenza Le Pôle Nord – Agence de voyages imaginaires (L’Estaque, 13016) // Teatro Comunale di Vicenza (Vicenza, IT) // Magic Wip #6 – Théâtre de la Villette (Paris, 75019) // Daki Ling (Marseille, 13001) // La Distillerie (Aubagne, 13005) // Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti (Parma, IT) // Le CIAM – Centre International des Arts en Mouvement (Aix-en-Provence)



Il progetto è sostenuto da The European Festivals Fund for Emerging Artists – EFFEA // Processus Cirque – SACD 2023



“La fine del mondo è un solo in cui io – che non ho mai toccato un attrezzo di circo in tutta la mia vita – darò vita a uno degli ultimi uomini cannone d’Europa, Astronov il Magnifico, per realizzare un volo impossibile: un salto mortale in un volo di 10 metri. Attraverso il clown, la magia e il suo costume argentato un pò troppo stretto Astronov il Magnifico ritornerà finalmente in scena con il suo rarissimo numero del proiettile umano. Riuscite a immaginarlo?”



Fondata da Alessandra Ventrella e Rocco Manfredi, la compagnia DispensaBarzotti è basata a Marsiglia dal 2019. DispensaBarzotti è un progetto di creazione e produzione di spettacolo dal vivo che mette al centro della propria indagine la drammaturgia contemporanea, il circo e la magie nouvelle. Per i loro lavori hanno ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali e i loro spettacoli sono stati presentati in festival di rilievo, in Italia e all’estero.



Biglietteria Tutti Matti Sotto Zero/La Fine del mondo

intero 13 €; ridotto (fino a 12 anni) 7 €;



riduzioni con carte Conad: intero 11 €;



ridotto (fino a 12 anni) 6 €.



La biglietteria è aperta il 16/12 dalle ore 20 e il 17/12 dalle ore 17, presso il Teatro al Parco// online su www.grandcircushotel.it