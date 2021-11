La fuga da Gomorra e una favola sull’amicizia

Il racconto di un coraggioso percorso di riscatto da una vita criminale grazie al teatro, e una favola sul valore dell’amicizia e sulla volontà di aiutarsi reciprocamente. Sabato 6 e domenica 7 novembre la stagione ottobre-dicembre 2021 del Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti propone due appuntamenti, rivolti il primo al pubblico adulto, il secondo al pubblico familiare, entrambi prodotti da Caracò, realtà culturale attiva tra Bologna e Napoli su più fronti, dall'editoria al teatro, dai progetti educational ai video per il sociale. La dirige Alessandro Gallo, attore e regista del primo dei due spettacoli del weekend, «L’inganno», in scena il 6 novembre alle 21, per un pubblico adulto. Dopo lo spettacolo Gallo dialogherà con Emilia Bennardo, referente di Libera Parma. Tratto da una storia vera, «L’inganno» racconta la giovinezza di un uomo fatta di continui inganni e di menzogne alla quale attraverso il teatro restituirà una dignità mancata. Alessandro Gallo continua la sua strada verso la narrazione dell’educazione criminale e partendo dal suo vissuto disegna, con ironia, rabbia e dolore i volti di una Napoli madre-coraggio che si scontra, quotidianamente, contro il peso claustrofobico di un familismo che trasforma la bellezza dei vincoli solidali tra famiglie in comportamenti omertosi, in silenzi e sguardi dalle sfumature mafiose. Il legame di sangue diventa un vincolo, una cerniera arrugginita che ne ostacola l‘ingresso di un qualcosa o di un qualcuno, uomo o divino che sia, che ne voglia riscrivere un cambiamento. Per adulti e bambini dai tre anni è invece, domenica 7 novembre alle 16.30, «La gallinella e il chicco di grano», uno spettacolo per attrice, ukulele, pupazzi, oggetti e animazioni. Il linguaggio del teatro di figura si fonde con il video, mettendo in comunicazione artigianato e tecnologia attraverso il dialogo tra pupazzi animati e proiezioni in 2d. L’idea e? quella di creare un nuovo linguaggio che abbia le mani nel passato e lo sguardo nel presente, che sappia divertire, sorprendere e coinvolgere.

In occasione dello spettacolo la Biblioteca di Alice allestirà una vetrina di libri nel foyer del Teatro. Lo spettacolo è scritto da Alessandro Gallo, Carmine Luino, Barbara Mattavelli, con Barbara Mattavelli, illustrazioni animate Carmine Luino , scenografia Elena Cassoli, regia Alessandro Gallo. Biglietti da 6 € a 12 € in vendita su Vivaticket a presso il Teatro al Parco da un’ora prima degli spettacoli. Informazioni e prenotazioni 0521 992044, biglietteriabriciole@ solaresdellearti.it.

