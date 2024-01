Fidenza - Teatro Magnani | La Gallinella Rossa, spettacolo per bambini dai 3 anni, sabato 6 gennaio 2024, ore 16, Compagnia Tanti Cosi Progetti, produzione Accademia Perduta - Romagna Teatri. In occasione dell'Epifania il Teatro Magnani si trasforma in un mondo di magia e divertimento per celebrare l'arrivo della Befana con uno spettacolo straordinario pensato appositamente per i più piccini! Biglietti disponibili presso biglietteria del Teatro Magnani Fidenza e online su Vivaticket. Informazioni e richieste: info@castellidelducato.it