La giornalista TG1 Stefania Battistini alla Notte Nazionale del Liceo Classico

Siamo orgogliosi di ospitare l'inviata del TG1 Stefania Battistini alla Notte Nazionale del Liceo Classico il prossimo venerdì 5 maggio alle 20.30 nell'Aula Magna del Liceo Romagnosi. La giornalista sarà intervistata dagli studenti della redazione di Eureka, il giornale del Liceo. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti: obbligatoria la prenotazione a nottedelclassico@liceoromagnosi.edu.it La Notte del Liceo, che si tiene al Romagnosi e in tutta Italia dalle 18.00 alle 24.00, prevede spettacoli, teatro in italiano e lingua, lezioni e mostre preparati per l'occasione da studenti e docenti. Tutte le attività sono a partecipazione libera fino al raggiungimento della capienza massima delle singole aule (programma allegato).