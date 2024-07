La Grande Serata Conclusiva del Festival Venerdì Piacentini 

Piacenza si prepara a vivere un finale straordinario del festival Venerdì Piacentini, che si terrà venerdì 19 luglio nel cuore pulsante della città. Questo evento annuale, ideato e organizzato da Blacklemon, ha trasformato il centro storico in un teatro a cielo aperto, attirando turisti da tutta Italia con una combinazione unica di arte, musica, cultura e gastronomia.

L'edizione del 2024 dei Venerdì Piacentini è stata un trionfo senza precedenti. Iniziato il 14 giugno con una tappa speciale a Castel San Giovanni, il festival ha continuato a sorprendere ogni venerdì, trasformando Piacenza in un vibrante centro di attività culturali e di intrattenimento. La partecipazione del pubblico ha raggiunto livelli record, con una partecipazione che si spera possa raggiungere le 300.000 persone, consacrando questa edizione come la più visitata di sempre. La città ha accolto un fiume di turisti, riempiendo le strade di suoni, colori e sapori, e portando un significativo impulso economico al commercio locale.

Il Programma della Serata del 19 Luglio

L'ultima serata del festival promette di essere un'esperienza indimenticabile con un ricco programma di eventi che spaziano dalla musica alla cultura, dall'intrattenimento alla gastronomia. Ecco un assaggio delle iniziative in programma:

Cani della Biscia : Il popolare gruppo musicale si esibirà in Piazza Cavalli alle ore 22:00, portando la loro energia e il loro ritmo contagioso al cuore della città.

: Il popolare gruppo musicale si esibirà in Piazza Cavalli alle ore 22:00, portando la loro energia e il loro ritmo contagioso al cuore della città. La Grande Boxe : Piazza Duomo ospiterà incontri di pugilato a partire dalle 21:30, una serata all'insegna della nobile arte della boxe.

: Piazza Duomo ospiterà incontri di pugilato a partire dalle 21:30, una serata all'insegna della nobile arte della boxe. Closing Party con DJ Popi : Per chi ama la musica da hit-parade e la disco, DJ Popi farà ballare tutti in Piazzetta Plebiscito dalle 22:30.

: Per chi ama la musica da hit-parade e la disco, DJ Popi farà ballare tutti in Piazzetta Plebiscito dalle 22:30. LED Show: Spettacolo Circense : Artisti circensi, trampolieri, mangiafuoco e acrobati si esibiranno lungo Corso Vittorio Emanuele II alle 22:00, in Piazza Cavalli alle 23:00 e in Via XX Settembre alle 23:30.

: Artisti circensi, trampolieri, mangiafuoco e acrobati si esibiranno lungo Corso Vittorio Emanuele II alle 22:00, in Piazza Cavalli alle 23:00 e in Via XX Settembre alle 23:30. Francesca Manfredi : Per gli amanti della letteratura, un aperitivo letterario con Francesca Manfredi si terrà alle 18:30 nel Giardino della Galleria Ricci Oddi in Via San Siro.

: Per gli amanti della letteratura, un aperitivo letterario con Francesca Manfredi si terrà alle 18:30 nel Giardino della Galleria Ricci Oddi in Via San Siro. Techno Party con Teepee e Techfood : DJ Set dalle 21:00 in Via Calzolai presso The Black Rose.

: DJ Set dalle 21:00 in Via Calzolai presso The Black Rose. I Piccoli Venerdì : Un mini parco divertimenti con attrazioni e giochi gonfiabili per i più piccoli, a partire dalle 20:00 in Piazza Duomo.

: Un mini parco divertimenti con attrazioni e giochi gonfiabili per i più piccoli, a partire dalle 20:00 in Piazza Duomo. The Link Quartet : Musica dal vivo ai Giardini Merluzzo alle 21:30 presso la Luppoleria.

: Musica dal vivo ai Giardini Merluzzo alle 21:30 presso la Luppoleria. Mighty Nineties : DJ set e street party con carne alla griglia e proposte vegane in Via Pace presso la Bottiglieria del Duomo.

: DJ set e street party con carne alla griglia e proposte vegane in Via Pace presso la Bottiglieria del Duomo. Il Guercino : Salita alla cupola affrescata dal Guercino, con affaccio notturno dalla Cattedrale di Piacenza. Orari: 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30.

: Salita alla cupola affrescata dal Guercino, con affaccio notturno dalla Cattedrale di Piacenza. Orari: 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30. Labyrinthum Temporis: Fuga da Kronos : Escape room con enigmi, misteri e codici da decifrare, un’avventura di 60 minuti. Ore 21:00 presso il Museo Kronos in Via Prevostura.

: Escape room con enigmi, misteri e codici da decifrare, un’avventura di 60 minuti. Ore 21:00 presso il Museo Kronos in Via Prevostura. Sushi&Vibes : DJ set anni '90, buffet servito e drink list dedicata. Corso Vittorio Emanuele II presso Aiglon club, La Chicchera e Nat parrucchieri.

: DJ set anni '90, buffet servito e drink list dedicata. Corso Vittorio Emanuele II presso Aiglon club, La Chicchera e Nat parrucchieri. Elio Wav : DJ set anni '90. Ore 21:00 in Corso Vittorio Emanuele II presso La Chiacchiera.

: DJ set anni '90. Ore 21:00 in Corso Vittorio Emanuele II presso La Chiacchiera. Scacchi sul Corso : Competizioni, dimostrazioni e gioco libero a cura dello Scacchi Club di Piacenza in Corso Vittorio Emanuele II, zona COIN.

: Competizioni, dimostrazioni e gioco libero a cura dello Scacchi Club di Piacenza in Corso Vittorio Emanuele II, zona COIN. Jules Labib e Leo : Jazz live session. Ore 21:00 in Vicolo del Cavalletto presso Lo Fai.

: Jazz live session. Ore 21:00 in Vicolo del Cavalletto presso Lo Fai. Wild Angel : Country Western's live dance. Ore 21:00 in Corso Vittorio Emanuele II presso Enoteca Picchioni.

: Country Western's live dance. Ore 21:00 in Corso Vittorio Emanuele II presso Enoteca Picchioni. DJ Cave / Il Bacaro Piacentino : DJ set. Ore 21:00 in Via Cittadella presso Dal Bacaro.

: DJ set. Ore 21:00 in Via Cittadella presso Dal Bacaro. DJ Paiz : DJ set pre-serata dei Venerdì. Ore 19:30 in Galleria della Borsa presso Libesito.

: DJ set pre-serata dei Venerdì. Ore 19:30 in Galleria della Borsa presso Libesito. DJ Andrea Carini : DJ set. Ore 20:00 in Stradone Farnese presso Walk in Sesto Elemento.

: DJ set. Ore 20:00 in Stradone Farnese presso Walk in Sesto Elemento. Concerto di Musica Classica : Cena messicana sotto le stelle con musica dal vivo dei musicisti del Conservatorio Nicolini di Piacenza. Ore 21:00 in Via Mazzini presso El Tropico Latino.

: Cena messicana sotto le stelle con musica dal vivo dei musicisti del Conservatorio Nicolini di Piacenza. Ore 21:00 in Via Mazzini presso El Tropico Latino. Amici di Sissi : Esposizione artistica. Ore 19:00 in Via San Siro.

: Esposizione artistica. Ore 19:00 in Via San Siro. Incontro Letterario : Presso la Libreria Fahrenheit in Via Legnano.

: Presso la Libreria Fahrenheit in Via Legnano. Paella in Piazza Duomo : Serata gastronomica spagnola con “La paella de marisco” e carne al BBQ. Ore 20:00 in Piazza Duomo presso Taberna Movida.

: Serata gastronomica spagnola con “La paella de marisco” e carne al BBQ. Ore 20:00 in Piazza Duomo presso Taberna Movida. Jack Covelli : DJ set e venerdì Naif. Ore 20:00 in Via Calzolai presso Pariamm.

: DJ set e venerdì Naif. Ore 20:00 in Via Calzolai presso Pariamm. Andreyground : DJ Andrey Sand. "Di notte la carne fa sangue". Ore 20:00 in Stradone Farnese presso Macelleria Callegari.

: DJ Andrey Sand. "Di notte la carne fa sangue". Ore 20:00 in Stradone Farnese presso Macelleria Callegari. Redbull Night : House music. Ore 20:00 in Piazza Cavalli (Piazzetta San Francesco) presso Bar Dado.

: House music. Ore 20:00 in Piazza Cavalli (Piazzetta San Francesco) presso Bar Dado. Musei di Palazzo Farnese: Pinacoteca : Apertura straordinaria serale dalle 20:00 alle 23:00 (ultimo ingresso ore 22:00) in Piazza Cittadella.

: Apertura straordinaria serale dalle 20:00 alle 23:00 (ultimo ingresso ore 22:00) in Piazza Cittadella. Alla Scoperta della Cattedrale di Piacenza : Il Duomo di Piacenza rappresenta uno dei più importanti esempi di architettura romanica in Italia. Visite guidate dalle 20:30 alle 23:00 in Piazza Duomo.

: Il Duomo di Piacenza rappresenta uno dei più importanti esempi di architettura romanica in Italia. Visite guidate dalle 20:30 alle 23:00 in Piazza Duomo. Motor Expo 12^ Edizione : Esposizione di moto storiche. Ore 20:30 in Piazza Cavalli.

: Esposizione di moto storiche. Ore 20:30 in Piazza Cavalli. Motor Expo 12^ Edizione : Esposizione con le ultime novità dal mondo delle due e quattro ruote con Lazeta, Ponginibbi Group, Autostar, Programma Auto, Tagliaferri, Raschiani. Ore 19:30 in Largo Battisti e Piazza Cavalli.

: Esposizione con le ultime novità dal mondo delle due e quattro ruote con Lazeta, Ponginibbi Group, Autostar, Programma Auto, Tagliaferri, Raschiani. Ore 19:30 in Largo Battisti e Piazza Cavalli. Lo Strit Füd in Piazza Duomo: Con la paella di Taberna Movida e tante altre proposte. Ore 19:30 in Piazza Duomo.

I Venerdì Piacentini rappresentano un’occasione unica per immergersi nella ricca cultura di Piacenza. I musei come la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi, la pinacoteca di Palazzo Farnese e la Galleria d'Arte Contemporanea XNL offrono aperture serali, permettendo ai visitatori di esplorare le collezioni in un'atmosfera suggestiva. Inoltre, il festival include incontri letterari e installazioni artistiche che arricchiscono ulteriormente l'esperienza culturale.

Per gli amanti della buona tavola, il festival è un vero paradiso. Piacenza è famosa per la sua cucina tradizionale e durante il festival, le strade si animano con stazioni gastronomiche che offrono specialità locali come i prelibati salumi piacentini, tortelli con le code, pisarei e fasö, anolini in brodo e dolci tipici come la sbrisolona. I visitatori possono gustare questi sapori autentici immersi nell'atmosfera festosa del centro storico.

Dal 2011, i Venerdì Piacentini hanno registrato una crescita costante e sono riconosciuti come la risposta emiliana alla Notte Rosa romagnola, portando un indotto economico significativo per il commercio locale, stimato intorno ai 10 milioni di euro. La copertura mediatica dell'evento, con articoli su giornali di Milano, Brescia, Parma, servizi radiofonici e televisivi, ha messo in luce Piacenza e le sue eccellenze, attirando un numero sempre maggiore di visitatori. Persino Syusy Blady e Patrizio Roversi, i “Turisti per Caso” più amati della tv, nei giorni scorsi hanno dedicato un intero servizio ai Venerdì Piacentini, definendoli come il più grande festival en plein air dell’Emilia.

Il futuro dei Venerdì Piacentini punta a coinvolgere sempre di più le strutture ricettive locali, generando maggiori benefici economici per la città e la provincia. Durante l’ultima tappa dell’edizione 2024, continuerà ad essere distribuita una rivista speciale realizzata per i 25 anni della testata “Piacenza Night” e dell’agenzia Blacklemon, realizzata con l’obiettivo di promuovere ulteriormente il “brand Piacenza” e invogliare i turisti a esplorare il capoluogo, la provincia e le sue meraviglie.