La magia dell'Epifania al Castello di Scipione dei Marchesi di Pallavicino

Quale momento dell’anno, se non l'Epifania, meglio si presta a fare vivere ai bambini favole antiche, che hanno affascinato e fatto sognare innumerevoli generazioni di persone? Quale regalo più sorprendente vedere arrivare la Befana addirittura in un Castello con la sua calza di dolcetti e doni golosi? E quale weekend per iniziare il nuovo anno con un viaggio proprio nella Food Valley dove l'enogastronomia è regina e visitare magnifici manieri, fortezze e roccaforti ancora arredate e affrescate? Castelli del Ducato propone venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre 2023 tante iniziative per famiglie, ma anche opportunità di visitare le bellezze storico artistiche ed architettoniche della nostra rete turistica. Possibilità di pranzi e cene in taverne medievali, locande e ristoranti dei borghi storici. E passeggiate ed escursioni guidate per “smaltire” pranzi e cene delle feste. Le prenotazioni sono obbligatorie: www.castellidelducato.it – info@castellidelducato.it.

Al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino. La magia dell'Epifania e delle feste nel Castello Incantato, ancora addobbato a festa, con il grande camino acceso, l’albero scintillante di mille luci e la tavola imbandita: il Castello Millenario, il più antico della provincia di Parma, accoglie grandi e piccoli nell’atmosfera calda, tra profumi di spezie e di pino, note musicali, candele accese e giochi sotto l’albero. Un suggestivo tour con anche l’apertura dell’antico passaggio segreto, dell’intero loggiato Seicentesco e del giardino. Le visite a tema sono in carnet venerdì 6 e domenica 8 gennaio alle 11.30, 15, 16.15; sabato 7 gennaio alle 18 e 19.15.

L’albero addobbato troneggia nel salone giallo circondato da giocattoli d’altri tempi, scintillano gli addobbi, alcuni dei quali si tramandano in famiglia da 200 anni, i saloni risplendono di mille luci, i candelabri d’argento sono accesi e i camini decorati da folte ghirlande di pino, frutti e bacche selvatiche. Anche l’elegante tavola delle feste è pronta come lo era due secoli fa e nei saloni i preziosi soffitti seicenteschi si vestono di luce, tra profumi di spezie e di pino e tenui note musicali. Si potrà ripercorrere la storia del Castello più antico della Provincia, costruito nel lontano anno mille da Adalberto Pallavicino, tra i più illuminati condottieri del suo Secolo, di cui ne cantano le lodi Torquato Tasso nella Gerusalemme Liberata e Ludovico Ariosto nell’Orlando Furioso, e lasciarsi avvolgere dalla magia del luogo. Per l’occasione, nel Salotto del Diavolo, interamente affrescato, la porta segreta si aprirà per mostrare l’antica via di fuga. Verranno inoltre aperti l’intero loggiato Seicentesco, con le sue finestre che si aprono quinte sceniche sul meraviglioso paesaggio collinare in fuga prospettica e il giardino ai piedi del Castello, con la sua maestosa torre, i merli e l’antica postazione delle guardie. Per passare notti da fiaba nel Castello è inoltre disponibile l’esclusiva Suite Azzurra che occupa l’intera torre a pianta quadrata del Castello, su due piani, con ampie finestre che regalano viste imperdibili sul paesaggio collinare e millenarie feritoie. Possibilità prima o dopo la visita di pranzare nel ristorante del borgo dove lo Chef vi accoglierà personalmente, e nelle trattorie vicine. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it