La magica notte delle stelle: per San Lorenzo dal tramonto alla mezzanotte nel Castello millenario

Una magica serata con pic-nic panoramico al tramonto nel giardino del Castello a partire dalle 19h15 e visite notturne con apertura del giardino fino alle 24.30 per osservare la magia delle stelle cadenti



Giovedi 10 e sabato 12 agosto, visite alle 20h30, 21h40 e 22h45 con possibilità di ingresso per il pic-nic nel giardino dalle 19h15



Per la lunga notte di San Lorenzo, giovedì 10 agosto e sabato 12 agosto, sarà possibile vivere una serata magica al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino: il Castello millenario immerso nella natura, nel borgo medioevale sulle colline di grande valore paesaggistico tra Parma e Piacenza, a 2 km da Salsomaggiore Terme.



Dopo il pic-nic panoramico al tramonto, nel grande giardino fiorito che gode di una vista unica sul paesaggio collinare, il Castello si illuminerà magicamente per accogliere i suoi ospiti per tre visite guidate notturne, nell’atmosfera incantata dei tempi lontani. Tra il romantico luccichio delle fiaccole e delle stelle, sarà possibile ripercorrere la storia del Castello più antico della Provincia, ascoltando le storie raccontate dagli affreschi quattrocenteschi e seicenteschi.

Verranno inoltre aperti la terrazza con l’intero loggiato Seicentesco affacciato sul cielo e le stelle, lo scalone dei cavalli con il suo giardino segreto e il grande giardino ai piedi della torre, dove, tra il profumo intenso delle rose e dei bianchi fiori delle piante dei capperi, sarà possibile soffermarsi fino alle 24h30 per guardare lo spettacolo del cielo stellato e, con un po’ di fortuna, per osservare la magia delle Perseidi che sfrecciano nella notte buia ed esprimere un desiderio.



Un appuntamento unico per godersi una serata d’estate all’aria aperta e al fresco, tra i colori del tramonto e con la magia e la suggestione del Castello in notturna, tra i profumi dei fiori e i suoni della natura tra cui i canti degli uccelli notturni. Per chi desiderasse stendersi sull’erba è possibile portare un telo.

Il cestino pic-nic non viene fornito in loco, ognuno può portare il proprio cestino con tutto l’occorrente. Sarà anche possibile degustare una raffinata cena a base dei prodotti del territorio nelle trattorie vicine, anche all’aperto.



Evento su prenotazione



Per informazioni e prenotazioni: Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino



Tel: 0524 572381 - info@castellodiscipione.it