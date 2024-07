“La Notte dei Maestri del Lievito Madre” illumina Parma

Una serata speciale, quella di mercoledì 17 luglio, per la città di Parma che ha ospitato per il decimo anno consecutivo "La Notte dei Maestri del Lievito Madre", evento benefico che celebra il lievito madre vivo e l'arte della panificazione tradizionale, realizzato dall'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, con il patrocinio del Comune di Parma e Parma Food Valley.

L’iniziativa ha preso avvio all’auditorium del Palazzo del Governatore, alle 18, con la presentazione dell’evento a cura della giornalista Elisabetta Cugini, Editor Dolcesalato, e Francesca Zecca, Vicedirettore Editoriale del Gruppo Food di Parma.

Sono seguiti i saluti delle autorità per cui ha preso la parola l’Assessore alla Città Creativa Unesco del Comune di Parma, Marco Bosi, ed il discorso del presidente di Accademia MLM Claudio Gatti. Il momento è proseguito con presentazione dei finalisti di Giovani Lievitisti e della seconda edizione del campionato a squadre sulla Colomba Artigianale riservato ai lievitisti under 33 organizzato da Accademia MLM e & Goloasi srl la cui premiazione si svolgerà al SIGEP 2025 di Rimini. A conclusione, la presentazione della Convention Mondiale del Panettone in programma a Monza il 14 ottobre 2024 con la consegna delle targhe di riconoscimento agli chef che si sono distinti per il lavoro sul lievito madre e la consegna riconoscimento a tutti gli accademici. La serata è proseguita prosegue con la sfilata dei Maestri in corteo per le vie del centro di Parma, alle 19, fino a raggiungere la Piazza della Pilotta

Dalle 20 alle 24 degustazione di panettoni artigianali e altri prodotti realizzati con lievito madre vivo dai Maestri dell’Accademia del Lievito Madre e del Panettone Italiano in Piazza della Pilotta. Nel corso dell’evento saranno assegnati premi e riconoscimenti speciali ad Antonino Cannavacciuolo, Gennaro Esposito, Luca Marchini, Max Mascia e Davide Oldani, chef stellati che con il loro lavoro e la ricerca tra innovazione e tradizione artigianale simboleggiano e supportano l’eccellenza di tutti i lievitati Made in Italy.