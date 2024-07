Un percorso tra spazi urbani ricchi di arte che nel tempo sono stati spettatori e celebratori di eventi tragici e misteriosi tra storia e leggenda. Cammineremo tra piazza Garibaldi, palazzo Fainardi, piazzale della Pilotta, piazza Ghiaia e i borghi dell’Oltretorrente andando alla scoperta del macrabo, misterioso e spaventoso che ha attraversato questi luoghi. Non la solita visita guidata per Parma, ma un tour avvincente e trepidante, frutto di una lunghissima ricerca nella cronaca nera del passato, dove tra superstizioni e stregonerie non era facile districarsi. Non vedrai l'ora di raccontarlo a tutti!



Luoghi che visiteremo: il “palazzo del tormento”, i "teatri del sangue", il palcoscenico della decapitazione di Barbara Sanseverino, quel che resta della chiesa dell’inquisizione, la piazza dei roghi, la strega Alina ed altri eretici, il covo terrorista, Parmigianino l’alchimista e tanto altro ancora.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL LINK: https://www.emilia-romagna-intour.com/event-details/la-parma-noire-un-tour-nella-cronaca-nera-del-passato-2024-07-17-21-00