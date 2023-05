La rivoluzione dell'industria 4.0 alle Officine On/Off

Workshop di formazione gratuito



Officine On/Off e SheTech vi invitano al terzo progetto formativo organizzato all’interno del progetto #DigitalEmpowHer, con il contributo di Fondazione Cariparma e il patrocinio del Comune di Parma e in collaborazione con Piano C.



Il workshop è dedicato ai cambiamenti che elementi dell’industria 4.0 come robot, intelligenze artificiali e tecnologie per la manifattura digitale portano al nostro modo di progettare, produrre ed acquistare prodotti e servizi. Massimo Temporelli ci spiegherà quali sono le principali caratteristiche della rivoluzione in atto e come possiamo esserne protagonisti. L’evento si rivolge principalmente a ragazze e donne di qualsiasi età interessate a navigare in modo autorevole e consapevole nel mercato del lavoro attuale e futuro, sia come imprenditrici o libere professioniste, sia come dipendenti in un’organizzazione.



SPEAKER

Massimo Temporelli si occupa da 25 anni di diffusione della cultura scientifica, tecnologica e dell’innovazione nelle aule universitarie, sul web, nei musei, nell’editoria, in radio, in televisione, nelle aziende e nei FabLab. Le sue attività si focalizzano soprattutto sul rapporto uomo/tecnologia, con tutte le ripercussioni sociali e antropologiche che questo rapporto comporta e comporterà.



Dal 2000 al 2010 è stato curatore al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano

Dal 2013 al 2020 è stato direttore della collana scientifica Microscopi (Hoepli)

Nel 2016 ha vinto il “Federico Faggin Innovation Award”

Dal 2017 è Ambasciatore dell’AIRC (Associazione Italiano Ricerca sul Cancro).

Nel 2019 ha vinto il Bea Gran Prix Award con Piano B per il lavoro Leonardo Horse Project

Nel 2020 ha vinto il premio “Campione di Innovazione” di Confindustria Chieti Pescara

Nel 2022 ha vinto la 26° Edizione del Premio Mediastars con il progetto “Crescendo con Clementoni”

Dal 2023 è membro del comitato scientifico di Step, STEP FuturAbility District di Fastweb

I suoi libri: “La Banda di Via Panisperna” (2015) “Innovatori!” (2016) e 4 punto 0 (2017), “Leonardo Primo Designer” (2019), tutti pubblicati da Hoepli. Nel 2020 ha pubblicato “F***ing Genius” per HarperCollins. Il suo ultimo libro è “Noi siamo Tecnologia” pubblicato per Mondadori Strade Blu (2021).



www.temporelli.it



Informazioni per partecipare

L?a partecipazione all'evento è gratuita previa registrazione tramite Eventbrite a questo link https://bit.ly/RivoluzioneIndustria40

N?on è prevista la possibilità di collegarsi da remoto, l'evento è concepito per essere erogato e fruito in presenza



Trattandosi di un evento con posti limitati, ti chiediamo la gentilezza di comunicarci tempestivamente eventuali rinunce o disdette last minute, per permettere ad altre persone di poter partecipare, basta scrivere a parma@shetechitaly.org :)