"La seduzione della Legalità" al Festival della Parola

In questa XI edizione del Festival della Parola si consolidano alcune sezioni tematiche nate negli anni passati su argomenti particolarmente cari alla manifestazione: uno di questi è “La seduzione della legalità”, che a giugno 2023 aveva portato all’Abbazia di Valserena dello CSAC il procuratore Nicola Gratteri e che il prossimo mercoledì 26 giugno tornerà, nella Corte delle Sculture dello CSAC, con un incontro colloquiale, in co-organizzazione con l’Università degli Studi di Parma: protagonisti Piercamillo Davigo, Pierpaolo Farina, Lucio Luca, Pierluigi Senatore, moderati da Glenda Pelosi. Vivere nella legalità può essere seducente per diverse ragioni. Il senso di integrità di chi vive nell’onestà risulta molto gratificante e attraente; la legalità offre stabilità e sicurezza; le persone che seguono le leggi dimostrano rispetto per gli altri membri della società, contribuendo a mantenere l’ordine, la coesione sociale e spesso godono di un’elevata credibilità, quindi di maggiori opportunità. Sapere di agire correttamente aumenta l’autostima, il senso di realizzazione personale e offre una base solida per una vita soddisfacente e armoniosa. Allora perché l’assioma che in Italia sia più conveniente delinquere continua ad essere attuale? Quali potrebbero essere gli atti concreti per far sì che il rispetto delle leggi e delle regole del viver civile diventi naturale e non una coercizione? È proprio vero, come ha dichiarato Piercamillo Davigo, che “All’estero ci vuole coraggio per commettere un reato, in Italia ci vuole coraggio per rimanere onesti”.

La serata, dedicata al giornalista siciliano Tancredi Tarantino recentemente scomparso, sarà introdotta, alle ore 21, da “Il Festival dà la parola a…” Artétipi, con Caterina Nizzoli (presidente) e Giacomo Cossio (artista). L’Associazione si occupa di dare vita a progetti, workshop, laboratori guidati da professionalità del mondo dell’arte con l’obiettivo di integrare, a livello sociale e professionale, persone con disabilità e fragilità mentali. Le sedute dei protagonisti della serata saranno sedie d’artista, ideate e realizzate nel corso del workshop di design di Artètipi, curato da Giacomo Cossio.