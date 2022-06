La tortellata di San Giovanni: Parma è pronta, ecco dove gustare i tortelli

Per i parmigiani la notte di San Giovanni è la notte dei tortelli d’erbetta! Si mangia fuori, si “affogano nel burro e si asciugano col parmigiano” per poi prendere la rugiada della sera ed imbottigliare il primo Bagnolino dell’anno. Giovedì 23 giugno 2022 torna la classica tortellata di San Giovanni.

La formula vincente è quella delle edizioni passate. Nel cuore del centro storico di Parma si degusteranno i piatti della tradizione: il menù prevede gli intramontabili torta e fritta e salumi del territorio, il piatto principe con i classici tortelli di erbetta, guancialini di maiale e patate fritte per secondo e, per finire, lo “stracchino” della Duchessa come proposta per il dolce. Non mancheranno, ovviamente, i due classici vini della città: lambrusco e malvasia.



Ma tanti locali apriranno i battenti per onorare la tradizione Ecco l’elenco delle tortellate di San Giovanni 2022:

Tortellata di San Giovanni – 23 giugno 2022 ore 20 | Azienda Stuard.

San Giovanni alle Ombre Rosse, borgo Giacomo Tommasini 18

Tortellata di San Giovanni al Castello di Torrechiara.

Tortellata di San Giovanni al Petitot

Tortellata di San Giovanni al Leon D'oro

Tortellata di San Giovanni ad Antichi Sapori (anche d'asporto)

Tortellata di San Giovanni nel Borgo con l'Osteria Rangon

Festa della Chiesa in occasione di San Giovanni Battista

Tortellata di San Giovanni a Mister Boito

Tortellata di San Giovanni a Monte delle Vigne

Tortellata di San Giovanni ad Art-Lab

Tortellata di San Giovanni alla Corriera

Tortellata di San Giovanni al Bar Gianni