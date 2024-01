Laboratori per bimbi e famiglie al Museo Cinese di Parma

Al Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma sta arrivando un bastimento carico di iniziative pomeridiane. Si inizia con domenica 21 gennaio con “Creature d’Oriente” (dalle 16.30 alle 18) a cura di Chiara Grassani ed Elena Pescatore: è in programma una visita interattiva dedicata alle famiglie. Un pomeriggio di sfide e di giochi per adulti e bambini (dai 6 ai 10 anni) alla ricerca delle creature e degli animali che popolano vasi, bronzi e altri meravigliosi oggetti provenienti dall’Oriente.

Si scopriranno epoche, tecniche e stili mettendo alla prova le proprie abilità per risolvere insieme l'enigma finale. Il costo è di 10 euro per i bambini e 13 per gli adulti. Per informazioni e prenotazioni: info@museocineseparma.org. Mercoledì 31 gennaio (dalle 16.30 alle 18) si andrà “Alla scoperta del

carnevale”. Silvia Tofani e Laura Ferrari proporranno ai piccoli partecipanti (dai 4 ai 10 anni) una lettura animata e attività artistico-manuali. Nei giorni della festa più colorata al mondo, dove le maschere sono le vere protagoniste, i bambini si divertiranno a crearne di uniche e sorprendenti, dedicandosi anche all’ascolto di una coinvolgente e affascinante narrazione di carnevale. Prenotazione obbligatoria a info@museocineseparma.org. Costo a bambino 5 euro. L’eventuale accompagnatore pagherà 2 euro.

Infine sabato 24 febbraio alle 16.30 Silvia Tofani e Laura Ferrari proporranno “Tra stelle e lanterne”: un pomeriggio dedicato alla fantasia, in cui ciascun bambino (dai 5 ai 10 anni) potrà creare o decorare la propria lanterna cinese. Uno strumento magico che li farà “volare” lontano, fino ai confini del mondo, ascoltando e imparando nuove splendide storie. Prenotazione obbligatoria a info@museocineseparma.org. Costo a bambino 5 euro, eventuale accompagnatore 2 euro.

Per informazioni: Museo d’Arte Cinese ed Etnografico, viale San Martino, 8 – 43123 Parma Tel: 0521 257337

Sito web: www.museocineseparma.org E-mail: info@museocineseparma.org Orari: da martedì a sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. La domenica dalle 15 alle 19.