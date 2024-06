LadieSoprano e l’Orchestra de I Musici di Parma aprono il ciclo di concerti Il Suono nella Bellezza a Parma 2024

Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con il ciclo di concerti organizzato dalla Fondazione I Musici di Parma intitolato Il Suono nella Bellezza a Parma, che il 22 giugno si aprirà con il primo appuntamento. 5 concerti che si terranno nella città di Parma, con una data anche a Fidenza. Si parte sabato 22 giugno alle ore 21, open air, nella cornice di piazzale San Francesco a Parma. Protagoniste della serata le travolgenti LadieSoprano, accompagnate dall’Orchestra dei Musici di Parma in un concerto intitolato Quando la musica è donna, che si inserisce all’interno della rassegna Giugno di Note, la festa della musica promossa dall’Assessorato alla Cultura e dalla Casa della Musica, che animerà la città di Parma dal 6 al 28 giugno con oltre 150 ore di musica e parole. Il gruppo pop-lirico composto da quattro soprani, Veronica Cardullo, Martina La Malfa, Aseel Jamal Massoud e Sarah Tisba, è capace di interpretare con grande personalità i brani che hanno reso famoso nel mondo il bel canto. Diplomatesi presso prestigiosi conservatori italiani (Messina, Parma, Milano) le LadieSoprano sono quattro artiste abituate a calcare i palchi internazionali, che si dedicano all’esecuzione del repertorio lirico, cross-over e contemporaneo con lo scopo di creare nuove armonie dei brani più celebri e amati dal pubblico. Direttori d’Orchestra della serata del 22 giugno saranno gli allievi del corso annuale di direzione d'orchestra dell’Accademia della Fondazione I Musici di Parma del M° Daniele Agiman.

Gli appuntamenti successivi – Il ciclo Il Suono nella Bellezza a Parma 2024 proseguirà quindi venerdì 28 giugno alle ore 21 sempre in piazzale San Francesco con l’appuntamento Omaggio a Puccini – Un bel dì, vedremo, una serata interamente dedicata alle musiche del grande compositore di cui quest’anno ricorre il centenario dalla morte. Anche questo appuntamento si inserisce nell’ambito della Rassegna Giugno di Note – La Festa della Musica del Comune di Parma. A dirigere gli artisti, Cristina Ferri (soprano), Leonora Sofia (mezzosoprano), Jacopo Pesiri (tenore) e Stavros Mantis (baritono), saranno gli allievi del corso annuale di direzione d'orchestra dell’Accademia della Fondazione I Musici di Parma del M° Daniele Agiman. L’appuntamento nasce all’interno del progetto Il Suono nella Bellezza - Fa. Re. L’OPERA – Edizione 2024. Mercoledì 3 luglio a Parma, nella Chiesa di San Vitale, alle ore 21.15, si terrà il terzo appuntamento, Dialoghi e contrasti, che vedrà protagonisti due musicisti d’eccezione: la violinista Cecilia Ziano, primo violino del Quartetto Lyskamm e Konzertmeister alla Scottish Chamber Orchestra, e il grande violoncellista Giovanni Gnocchi, punto di riferimento del mondo musicale in Italia e in tutto il mondo, che si esibiranno accanto all’Orchestra de I Musici di Parma diretta da Arturo del Bo. Completano il programma del ciclo i concerti di domenica 7 luglio, Dialogo a corde, alle ore 21.15, presso il Cortile del Palazzo Ex Orsoline, a Fidenza, appuntamento realizzato dalla Fondazione I Musici di Parma in collaborazione con la Fondazione Noi Siamo qui ETS; e il concerto di mercoledì 31 luglio, ore 21.15, nel Cortile d’onore della Casa della Musica di Parma, con un appuntamento tra musica e poesia, su testi di Alda Merini, nell’ambito della rassegna “Superba è la notte. La Poesia incontra la Musica” – Edizione 2024. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per info: tel. +39 0521 031170, e-mail: infopoint@lacasadellamusica.it