Lamoretti Comic Show a Casatico (Pr) presso l’azienda vitivinicola.

Aperitivo, cena e spettacolo comico, tutto in una serata…



Venerdì 7 agosto DAVIDE DALFIUME e MARCO DONDARINI con INSIEME PER SBAGLIO, spettacolo che ha consacrato il duo comico.



Giovedì 20 agosto Maurizio Pagliari, in arte DUILIO PIZZOCCHI con lo spettacolo VERNICE FRESCA

