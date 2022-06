Le Langhe: masterclass da Arte&Gusto organizzata dalla Wine and Food Academy

Giovedì 23 giugno 2022 ore 20.30

Nei Locali di Arte & Gusto in Via Emilia Est, 87 a Parma si terrà una Masterclass organizzata dalla Wine and Food Academy in collaborazione con Doctor Wine e Marco Manzoli Alias Vinogodi.

Il tema saranno: LE LANGHE



Introduzione: Giacosa Extra Brut Blanc de Noir 2017



Prima batteria: Verduno Pelaverga Comm. Burlotto 2018

Dolcetto D' Alba 2017 Serafino Rivella

Freisa 2018 Bartolo Mascarello.



Seconda batteria: Barbera D'Alba 2019 Bartolo Mascarello

Barbera D'Alba Vigna Cerretta 2017 Giacomo Conterno.

Barbera D'Alba Codamonte Giuseppe Mascarello.



Terza Batteria: Nebbiolo 2019 Comm. Burlotto

Barbaresco Damasco Rosanna Sandri 2018

Barolo Cerretta 2014 Giovanni Rosso.



Finale: Moscato d' Asti biologico Cascina Fonda.



I vini saranno accompagnati da assaggi di complemento. Ha selezionato i vini e condurrà la serata l’esperto: Marco Manzoli Alias Vinogodi

Costo serata: 85 euro a persona, 80 per soci AIS, ONAV, FISAR, SLOW FOOD, ONAF